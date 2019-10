,,Od roku 2000 jsme původní místo na kopci Barabáš přesunuli kvůli zvýšení atraktivity do centra krajského města,“ vysvětluje jeden z pořadatelů tradičního podniku Bohumil Vrána.

Okruh dlouhý 1370 metrů povede od radnice cestami v přilehlém parku, atleti pak proběhnou pod tržištěm Pod kaštany a cíl je opět před radnicí. Hlavní mužská kategorie se startem v 12.15 hodin ho absolvuje šestkrát, ženy od 11.20 hodin poběží dvě kola.

Pro nejlepší běžce a také za překonání mužského i ženského traťového rekordu jsou připravené zajímavé finanční odměny. Absolutní mužský vítěz získá 2000 Kč. Nejlepší žena obdrží 1000 Kč. Za překonání mužského a ženského rekordu je další bonus 1000 Kč.

,,Historie Valašských kotárů se začala psát už v roce 1948. Mezi vítězi jsou taková jména jako Gustav Bělský, Jindřich Roudný, Bohumír Zháňal, Stanislav Nebojsa, Josef Podmolík a Vlastimil Bukovjan. V roce 1957 u nás dominoval dokonce Emil Zátopek. V posledním desetiletí brali prvenství Michal Nejedlý, Miroslav Vanko, Milan Kocourek, Jakub Bajza, Martin Kučera, Lukáš Kourek, nebo Jiří Čípa. Od roku 2012 do roku 2014 u nás třikrát po sobě nenašel přemožitele Petr Vitner. Mezi ženami v minulosti devětkrát dominovala Alena Stancová. V novodobé historii si k nám čtyřikrát pro prvenství přijela Polka Agniezska Gortel. Třikrát se z první příčka radovala i naše odchovankyně Kateřina Hálová,“ prozradil Vrána.

Sezona městských silničních i krosových běhů v říjnu vrcholí, proto je těžké odhadovat, jaká se v neděli ve Zlíně sejde konkurence.

,,Většina favoritů se ke startu rozhodne až na poslední chvíli. O první příčku ale pravděpodobně zabojují brněnští bratři Martin Kučera a Lukáš Kučera. Překvapit může také někdo z AK Kroměříž. U žen účast přislíbila bývalá česká reprezentantka Lenka Masná z PSK Olymp Praha. Pokud to zdraví dovolí, tak si zazávodí i domácí reprezentantka AK Zlín Kateřina Hálová,“ přeje si Bohumil Vrána.

Ten do čtvrtku 17. října přijímá na telefonu 728 34 55 51, nebo e-mailové adrese b.vrana@wo.cz přihlášky do závodu. Přihlásit se je možné i u Lukáše Vojtka, který má telefon 608 51 30 00 a e-mailovou adresu info@atletikazlin.cz. V krajním případě není problém prezentovat se ještě v neděli vždy hodinu před startem jednotlivých kategorií.

Loni v mužích první místo vybojoval Martin Kučera (VSK Univerzita Brno). Ten 8,2 kilometru dlouhý podnik zvládl v čase 27:02. V ženách dosáhla vítězná Lenka Masná z PSK Olymp Praha na 2,7 kilometrové trati času 10:09.

Mužský traťový rekord drží z roku 2013 časem 25:39 Petr Vitner z TJ Nové Město na Moravě. V ženách je traťovou rekordmankou ze sezony 2007 Polka Agniezska Gortel (TS ASK Chorzów, 9:26).

ČASOVÝ HARMONOGRAM 72. ROČNÍKU BĚHU PŘES VALAŠSKÉ KOTÁRY VE ZLÍNĚ:

Neděle 20. října 2019:

9:30 atletická miniškolička (2012 a mladší) – 400 metrů.

9:45 mladší přípravka (2010 a 2011) - 400 metrů.

10:00 starší přípravka (2008 a 2009) – 800 metrů.

10:15 mladší žáci (2006 a 2007) – 1 okruh.

10:30 mladší žákyně (2006 a 2007) – 1 okruh.

10:50 starší žáci (2004 a 2005) – 2 okruhy.

11:10 starší žákyně (2004 a 2005) – 1 okruh.

11:20 ženy do 39 let (1980 až 1999), ženy nad 40 let (1979 a starší), dorostenky a juniorky (2000 až 2003) – 2 okruhy.

11:40 dorostenci a junioři (2000 až 2003) – 3 okruhy.

12:15 hlavní závod muži do 39 let (1980 až 1999), veteráni nad 40 let, nad 50 let a nad 60 let (1979 a starší) – 6 okruhů.