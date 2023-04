V sobotu 22. dubna se uskuteční 6. ročník krosového běhu Hložecká desítka. Hlavní desetikilometrový závod, v němž poměří síly 4 mužské, 2 ženské a 2 juniorské kategorie, startuje ve Sportovním a rekreačním areálu v Brumově-Bylnici v 11.30 hodin. Trať vede Hložeckým údolím směrem na Dlouhé záhony a zpět.

pozvánka na Hložeckou desítku 2023 | Foto: se svolením Kamila Sedlačíka

Dětské a mládežnické kategorie uslyší startovní výstřel v 10 hodin. Pro ně jsou připravené tratě dlouhé 1 kilometr a 2 kilometry.

Pořadatelé také letos vyhlásili ještě doplňkový závod na 200 metrů. V něm si zazávodí pětileté děti ročníku narození 2018 a mladší.

Prezence a registrace do dětských závodů je do 9.45 hodin, do hlavního závodu je do 11 hodin. Vyhlášení výsledků dětských kategorií je na programu od 11 hodin. Vyhlášení výsledků hlavního závodu bude ve 13 hodin.

V loňském roce v hlavním 10kilometrovém závodu v Hložecké desítce mezi muži zvítězil slovenský vytrvalec Tomáš Podmela, který v Hložeckém údolí zaběhl čas 36:13. Závod žen vyhrála Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 42:56).