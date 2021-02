„I tak se podařilo připravit velice kvalitní závody, na kterých bylo k vidění 45 nejlepších letošních osobních výkonů a dokonce 25 osobních rekordů. A to vše v disciplínách skok daleký, skok vysoký, skok o tyči a trojskok,“ shrnul hlavní organizátor akce Aleš Prudký.

Všichni v hale, ale hlavně několik tisíc lidí při sledování webového přenosu, mohlo vidět výborné výkony mladé nastupující generace atletů!

„A co doslova bilo do očí, bylo nasazení, bojovnost a doslova hlad po závodění! A i když byly výkony skvělé, tím nejdůležitějším bylo tentokrát to, že se sportující mládež mohla utkat mezi sebou,“ cítí Prudký.

„A tato akce ukázala, že je potřeba na naši mladou generaci se sportem myslet a nezavírat ji doma u počítačů. Je třeba hledat cesty, jak umožnit mládeži, ale i žactvu, mladším hochům a dívkám, přípravkám a všem dalším dětem, které potřebují pravidelnou tréninkovou činnost pod dohledem zkušených odborníků, urychlený a promyšlený návrat k pravidelnému sportování,“ dodal.

Dorostenecké a juniorské kategorie živí ještě naději, že alespoň ti nejlepší budou moci v hale startovat na Mistrovství ČR.

„Čekáme na zprávy z Národní sportovní agentury, která s ministerstvem zdravotnictví vyjednává výjimky pro jednotlivé sportovní akce. A mítink v Otrokovicích ukázal možnou cestu, jak by bylo možné, po částech a za dodržování přísných opatření závody a soutěže pořádat,“ poukázal hlavní duše akce.

„Otrokovická atletika opět prokázala, že patří k osvědčeným a zkušeným organizátorům a ve spolupráci s dalšími atletickými kluby Zlínského kraje mohou všichni dohromady konkurovat všem velikým a slavným klubům v tuzemsku,“ dodal Aleš Prudký.