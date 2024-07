,,Během víkendu se na jednom místě uskuteční tři závody. Z toho jeden světové úrovně pod záštitou mezinárodní cyklistické asociace UCI. Celá akce je naplánovaná jako ukázka dynamického sportu Pumptrack na nově postavené trati v Otrokovicích. Vzrušení vzbudí závody šité na míru pro všechny úrovně – amatéry, profesionály i úplné začátečníky. Vrcholem víkendu bude kvalifikační závod pro účast na Mistrovství světa. V Otrokovicích se bude bojovat i o body do Českého poháru v pumptracku,“ informuje ředitel závodu Dalibor Silný.

V sobotu 13. července je na programu otevřený závod Bikecore pro veřejnost. Zúčastnit se můžou bikeři ve 12 kategoriích od dětí na odrážedlech až po seniory.

Registrace do nich je možná online předem, nebo za zvýšené startovné přímo na místě v den závodu. Informace jsou na www.bikecore.cz.

V neděli 14. července se bude závodit o body do Českého poháru a v kvalifikaci pro start na Mistrovství světa. Zpestřením nedělního programu bude od 13 hodin soutěž pro veřejnost ve výměně plášťů.

V každém závodě se představí zhruba 50 závodníků. Závodit budou borci z Česka a také ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovinska.

,,Čestným hostem bude vicemistryně světa z roku 2023 Sabina Košárková, která u nás na pumptracku závodila už při jeho slavnostním otevírání v roce 2022,“ prozradil Silný.

Pořadatelé divákům nabídnou akci světové úrovně.

,,Součástí závodů bude profesionální ozvučení, o atmosféru se postará DJ a speakeři. Kvalifikační závod na Mistrovství světa bude přenášen internetovým online přenosem do celého světa. Občerstvení zajistí Food trucky. K dispozici bude velký stan pro posezení pro diváky i odpočinek závodníků. Profesionální závodníci budou mít k dispozici speciální VIP zónu pro relax a přípravu na závod. Navíc v sobotu se v přilehlém skateparku koná závod ve Scooteringu – koloběžkách,“ upozornil Dalibor Silný.

Pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole a pokud to jeho povrch dovolí, tak také pro jízdu na koloběžce, skateborgu, nebo inline bruslích. Dráhu lze projíždět bez šlapání, nebo odrážení. Okruh je tvořen vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tom, že kolo, nebo koloběžka jsou poháněny tak zvaným pumpováním což je setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště těla.

VÍKENDOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ V OTROKOVICÍCH

Sobota 13. července:

9:00 – 14:00 Závod pro širokou veřejnost Bikecore Pumptrack Otrokovice 2024

14:00 – 19:00 Trénink pro profesionální jezdce na UCI kvalifikační závod na Mistrovství světa v pumptracku 2024 a trénink pro profesionální jezdce do Českého poháru v pumptracku

Neděle 14. července:

9:00 – 10:45 Trénink

11:00 – 13:00 Kvalifikační měřené jízdy do UCI Kvalifikačního závodu na Mistrovství světa v pumptracku 2024 a kvalifikační měřené jízdy do Českého poháru v pumptracku

13:00 – 14:00 Soutěž pro veřejnost ve výměně plášťů

14:00 – 15:30 Vyřazovací jízdy a finále – Kvalifikační závod na Mistrovství světa v pumptracku

15:30 – 16:00 Vyřazovací jízdy a finále – Český pohár v pumptracku

16:15 – 16:45 Vyhlášení výsledků