Příznivci trailového běhu pozor! Klub Extrémních sportů Bukovjan – KESBUK, pořádá v sobotu 6. ledna v Otrokovicích 7. ročník Trailového běhu Tří králů. Hlavní krosový závod dlouhý10 kilometrů je rozdělený do dvou okruhů a má převýšení 400 metrů.

Registrace do něho je však nutná pouze elektronicky. Prezence bude probíhat v areálu Kynologického klubu za mostem pro pěší u křižovatky v ulici Moravní a Karla Čapka, v sobotu 6. ledna od 8 do 10 hodin.

Na stejném místě bude v 10.45 hodin start hlavního 10kilometrového závodu. Od 11 hodin odstartuje 5kilometrový závod.

Vyhlášení výsledků je na programu v 12.30 hodin.

,,Startovné je 200 Kč. Děti startovné neplatí. Každý účastník dostane čaj a v cíli polévku,“ prozradil jeden z pořadatelů Vlastimil Bukovjan.

V 10 kilometrovém závodu jsou vypsané 4 mužské kategorie (muži do 39 let, muži 40 – 49 let, muži 50 – 59 let a muži nad 60 let) a 3 ženské kategorie (ženy do 39 let, ženy 40 – 49 let a ženy nad 50 let). Na 5 kilometrové trati si muži zazávodí ve 2 kategoriích (muži do 39 let a muži nad 39 let), ženy rovněž ve 2 kategoriích (ženy do 39 let a ženy nad 39 let).

Už od 10 hodin na zkrácených tratích od 100 metrů do 1200 metrů, podle věku poměří síly také děti. Ty si zazávodí na těchto tratích: děti do 2 let (100 metrů), děti 2 – 5 let (400 metrů), děti 6 – 10 let (800 metrů) a děti 11 – 15 let (1200 metrů).

,,Trasa hlavních závodů povede na okruhu z areálu otrokovického Kynologického klubu směrem na Žlutavu a zpět,“ upozornil Bukovjan.

V roce 2023 první příčku v hlavním závodu dlouhém 10 kilometrů mezi muži vybojoval Filip Vabroušek (AK Zlín, 47:20), mezi ženami na stejné trati zvítězila v čase 48:44 Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí.

Pětikilometrový závod v loňském roce ovládl Miroslav Kolařík (Slečinky Napajedla, 26:37), mezi ženami v něm na první příčce doběhla Iva Kavánková (SKOB Zlín, 28:14).