Akce, kterou pořádá spolek Běhy Zlín, se koná v rámci výročí 40 let amatérského běhání ve Zlíně.

,,Při přátelském posezení se kromě vyhlášení výsledků a předávání cen budou v Pršném také promítat fotografie ze závodů posledního ročníku seriálu Běhy Zlín. Připravený bude i běžecký koutek, a kdo bude chtít, může i tančit,“ prozradil jeden z pořadatelů Bob Komín.

A to určitě není všechno. ,,Protože se letos slaví 40 let od začátku amatérského běhání ve Zlíně, tak se všichni dozví, jak se v krajském městě začínalo a co všechno se za ty roky událo. O povídání z historie se postará jeden ze zakladatelů amatérského běhání ve Zlíně Jiří Prokop,“ informuje dále Komín.

To všechno proběhne v prostorách s nádherným večerním výhledem na Zlín ze střechy budovy Silo II v Prštném.

Malé občerstvení zajistí otrokovická restaurace Maxima.