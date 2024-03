O víkendu se uskuteční 6. ročník Plavecké šestihodinovky Sri Chinmoye Zlín. V padesátimetrovém bazénu v Hradské ulici se bude závodit v sobotu 30. března i v neděli 31. března.

,,V sobotu si od 10 do 16 hodin zazávodí štafety, v neděli od 9 do 15 hodin poměří síly jednotlivci,“ prozradila hlavní organizátorka závodů Abhejali Bernardová.

Ve štafetách, bez ohledu na počet členů (2 až 6 plavců), pořadatelé vypsali pro muže i ženy po dvou kategoriích. A to kategorie do 18 let a kategorie nad 18 let. Bojovat bude i štafeta mix.

,,Pro jednotlivce jsou rovněž vypsány kategorie pro muže i ženy. A to kategorie 16 – 24 let, 25 – 44 let, 45 – 64 let a nad 65 let,“ informuje ještě Bernardová.

Teplota vody v bazénu bude mít 26 °C.

Zpestřením závodů bude beseda s Ironmanem Petrem Vabrouškem. Besedovat se bude v sobotu po vyhlášení výsledků štafet zhruba od 19 hodin v restauraci Pranaya, která se nachází v Bartošově ulici. Známý český triatlonista bude sebou mít i knížky.

Vítězství v loňském 5. ročníku Plavecké šestihodinovky ve Zlíně mezi muži vybojoval Jakub Bolceňuk (PK Havířov). Ten v krajském městě naplaval 23,6 kilometru. Závod žen vyhrála rovněž reprezentantka PK Havířov Nela Fabíková, která naplavala 23,4 kilometru. Závod štafet ovládli rovněž plavci PK Havířov – men (Tomáš Peklanský, David Válek, Daniel Mikl). Vítězná štafeta se blýskla výkonem 24,6 kilometru.

V loňském roce si ve Zlíně zazávodili plavci z Česka, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Chorvatska a Ukrajiny.