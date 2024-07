,,Ze tří závodů byl jeden světové úrovně pod záštitou mezinárodní cyklistické asociace UCI. Celá akce byla naplánována jako ukázka dynamického sportu Pumptrack na trati, která vznikla před dvěma lety v Otrokovicích. Vzrušení budící závody byly šité na míru pro všechny úrovně – amatéry, profesionály i úplné začátečníky. Vrcholem byl kvalifikační závod na Mistrovství světa, které se bude konat 9. listopadu v Jihoafrické republice. Zároveň se účastníci mohli zapojit i do bodovací soutěže v Českém poháru v Pumptracku. Celou akci ještě umocnila skutečnost, že se ve stejném termínu konal festival Otrokovické slavnosti a závod ve Scooteringu v přilehlém skateparku,“ upozorňuje na význam výjimečné sportovní akce ve Zlínském kraji ředitel celé akce Dalibor Silný.

Na asfaltové trati dlouhé 283 metrů se během dvou závodních dnů vystřídalo 111 závodníků, z toho jich bylo 47 do 15 let.

,,Rozhodujícím kritériem byl čas zajetý na jedno kolo a to bez šlapání nebo cizí pomoci. Po dosažení vyšší rychlosti musí jezdec dobře pracovat s celým tělem a za pomocí ,,pumpování“ rozpohybovat kolo do vyšší rychlosti, dokonce pak může jednotlivé vlnité nerovnosti na trati přeskakovat,“ vysvětluje princip závodů Silný.

První den se konal amatérský závod pro veřejnost. Do závodu se přihlásilo 54 jezdců, z toho bylo 5 závodnic. Závodilo se v kategoriích do 9 let, do 12 let, do 15 let, do 18 let, od 18 do 40 let, a nad 40 let. Každý závodník absolvoval dvě kvalifikační kola. V každé kategorii, kromě kategorie do 9 let, postupovalo 5 závodníků. Každý poté projel jedno měřené kolo. Nejrychlejším jezdcem byl Jakub Kozelský. Ten jako jediný dostal divokou kartu, proto si mohl jako jediný účastník otrokovického Pumptrack Weekendu zazávodit v obou dnech a jako amatér poměřit síly s profesionálními soupeři.

Druhý den byl na programu závod v Českém Pumptrack poháru a Velosolution kvalifikační závod na Mistrovství světa.

,,Začalo se opět dvěma kvalifikačními jízdami. Závodilo 57 závodníků z 8 evropských zemí. Kvalifikační jízdy byly pro všechny stejné, pouze se přiřazovaly podle toho, do kterého závodu a kategorie byl jezdec přihlášen. Čeští závodníci mohli startovat v obou závodech. Tuto možnost využilo 5 jezdců,“ informuje Dalibor Silný.

První na řadu přišlo finále kvalifikace na Mistrovství světa. Celé finále bylo přenášeno na velkou LED obrazovku a online streamem na internet. Je možné jeho zpětného zhlédnutí.

,,Závodilo se pouze ve dvou kategoriích. Muži nad 17 let a ženy nad 17 let. V ženské kategorii jsme měli velké želízko v ohni Sabinu Košárkovou, která je dvojnásobnou vícemistryní světa. Košárková závod žen vyhrála a tím si zajistila účast na Mistrovství světa. Kristýna Utinková skončila třetí. Mezi muži zvítězil Mattia Costerman z Itálie. Reprezentant Česka Tomáš Haluza vybojoval bronzovou příčku. V Českém poháru byl nejrychlejší Dominik Vašut, mezi ženami opět Sabina Košárková,“ informuje Silný.

Závody po oba dny navštívilo kolem 3500 diváků. O nezapomenutelnou atmosféru se postaral moderátor Michal Berka.

Akce se konala za finanční podpory města Otrokovice a Zlínského kraje, pod záštitou otrokovické starostky Hany Večerkové, s podporou pro místní část Střed a Újezdy.

VÝSLEDKY KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ SVĚTA:

Muži:

1. Mattia Costerman (Itálie) 19,556 sec

2. Daniel Hradský (Slovensko) 20,338 sec

3. Tomáš Haluza (Česko) 20,985 sec

4. Max Van Eijndhoven (Nizozemí) 22,030 sec

Ženy:

1. Sabina Košárková (Česko) 21,674 sec

2. Kristýna Madarásová (Slovensko) 22,213 sec

3. Kristýna Utínková (Česko) 23,136 sec

4. Danielle Vrenegoor (Nizozemí) 23,335 sec

Pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole a pokud to jeho povrch dovolí, tak také pro jízdu na koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích. Dráhu lze projíždět bez šlapání, nebo odrážení. Okruh je tvořen vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tom, že kolo, nebo koloběžka jsou poháněny tak zvaným pumpováním což je setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště těla. Lubomír Hotař