V sobotu 8. června se koná premiérový ročník závodu horských kol Cyklo závody Racková. Pořadatelé v obci na Zlínsku připravili dvě trasy. Delší rozdělená do dvou okruhů měří 40 kilometrů, kratší závod dlouhý 20 kilometrů se pojede na jednom okruhu.

Foto: se svolením Ondřeje Kroutila

Start obou závodů je v areálu fotbalového hřiště v Rackové, v 10 hodin. Tam bude také cíl.

Vypsány jsou kategorie pro muže i ženy. V Rackové myslí i na děti. Děti do 6 let budou mít možnost zazávodit si na krátkém okruhu na odrážedlech, nebo šlapacích kolech. Děti od 6 let do 14 let budou závodit na tratích dlouhých podle věku. Děti od 15 let si zazávodí na 20kilometrovém okruhu.

,,Pro zájemce jsme připravili také závod na elektrokolech a retro sranda závod na starých kolech,“ informuje jeden z pořadatelů Ondřej Kroutil.

Startovné je 350 Kč (40kilometrový závod), 300 Kč (20kilometrový závod), děti zaplatí startovné 100 Kč. Účastníci retro závodu startovné neplatí.

,,Startovné se platí hotově na místě v den závodu v sobotu 8. června,“ upozorňuje Kroutil.

V Rackové myslí i na chutné občerstvení. Ve fotbalovém areálu bude Foodtruck, který bude připravovat hamburgery.

Odpoledne a večer tam bude hrát živá hudba. Kapelníkem bude Ziggy Horváth.

Sportovní den v Rackové zakončí od 18 hodin After party.