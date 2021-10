Barot na Janečku v cíli ztrácel jednatřicet sekund. Bronz získal za čas 11:40 30letý Andrej Višněvský z pořádajícího domácího týmu Sri Chinmoy Marathon. Pětapadesátiletý Bronislav Matouch (Jisva Zlín) skončil díky času 11:41 čtvrtý, pátý byl 42letý Libor Reich (Mattoni Freerun Zlín, 11:52).

,,Závod se běžel za slunečného příjemného podzimního počasí. Teploměr ukazoval 15 stupňů,“ informoval třetí v cíli a zároveň jeden z pořadatelů Andrej Višněvský.

Ten také popsal rozhodující momenty. ,,Hned po startu se do čela probojovali Svatopluk Janečka a Josef Barot. Na začátku druhého kilometru se na první příčce Janečka osamostatnil a na ní pak už zůstal až do cíle. Svaťa si v porovnání s zářijovým dvoumílovým během na přílucké trati navíc zlepšil čas o 9 sekund. Já jsem bojoval s Bronislavem Matouchem o bronzovou pozici. Matouch ale před cílovou rovinou zpomalil, proto jsem do cíle doběhl na třetím místě,“ prozradil Višněvský.

V závodu žen zvítězila jednačtyřicetiletá Iva Karafiátová (Mattoni Freerun Zlín, 14:16), před třiačtyřicetiletou zlínskou Marcelou Pavelákovou (14:55). Třetí příčku brala další běžkyně ze Zlína teprve 12letá Natálie Pavlenková (15:09).

,,I při absenci rychlejších běžkyň z minulého měsíce běhaly ženy v Přílukách rychlé časy. Iva Karafiátová v září v osobním rekordu 14:03 skončila až třetí, v říjnu jí čas 14:16 stačil na pohodové prvenství. Osobní rekord si zaběhla teprve dvanáctiletá Natálie Pavlenková,“ upozornil Andrej Višněvský.

V hodnocení závodu, v němž byl rozhodující poměr věku a výsledného času, získali prvenství 49letý Svatopluk Janečka ze Zlína (10:41) a 74letá Anežka Janečková (AK Zlín, 18:09).

V Přílukách si na 800 metrů dlouhé trati zaběhaly také děti. Závod kluků ovládl v čase 3:03 Libor Železník z Babic (Biathlon Halenkovice), před Josefem Barotem mladším ze Slavkova pod Hostýnem (13:16), třetí byl Dominik Černý (Orel Vyškov, 3:21). Závod Holek ovládla Zuzana Železníková (Biathlon Halenkovice, 3:28), před Karolínou Horkou ze Zlína (3:59).

V říjnovém Běhu na 2 míle ve Zlíně si zazávodilo 36 mužů, 15 žen, 5 kluků a 2 holky.