Račická Labe aréna opět patřila triatlonu. Na slavném veslařském kanále se konal předposlední letošní závod Českého poháru v krátkém triatlonu. Jeho vítězi se v sobotu 19. srpna stali reprezentanti Jan Volár s Michaelou Štěrbovou, kteří si poradili nejen s konkurencí dalších reprezentantů, ale také s mimořádně horkým počasím.

Račická Labe aréna opět patřila triatlonu. Na slavném veslařském kanále se konal předposlední letošní závod Českého poháru v krátkém triatlonu. | Foto: Česká triatlonová asociace

Celkové vítězství v Českém poháru si zajistili Filip Václavík s Alžbětou Hruškovou.

Nabitá startovní listina, kterou museli pořadatelé pro velký zájem uzavřít už ve čtvrtek odpoledne, slibovala nejen sportovní zážitek, ale také velké divácké drama, čemuž nahrával také atraktivní super sprintový formát. Triatlonisté nejprve absolvovali závod s intervalovým startem. Odpoledne pak na základě jeho výsledků a časových rozestupů startovali do stíhacího závodu. Při obou startech absolvovali distance 0,4-10-3 km.

Výsledky Triatlon Račice 2023

Muži: 1. Jan Volár 29:12, Tomáš Kříž +32, 3. Jakub Marek +1:18

Ženy: 1. Michaela Štěrbová 33:08, 2. Alžběta Hrušková +1:02, 3. Tereza Svobodová +2:32

Mezi muži byl v intervalovém závodě nejrychlejší Jan Volár, který si do stíhačky zajistil desetivteřinový náskok před Tomášem Křížem. Třetí David Martin už ztrácel 52 sekund. Při stíhačce pak dokázal Kříž smazat své manko na kole a do druhého depa dorazili s Volárem společně.

„Přiznám se, že jsem nečekal, že by mě Tomáš dostihl na kole. Dneska jel opravdu výborně,“ uznal v cíli Volár, který pak svému soupeři utekl v úvodu běžecké části. „Šel jsem do závodu s tím, že si chci vyzkoušet věc, která se mi nedaří ve Světovém poháru – napálit výběh z depa a běžet hned od začátku naplno, abych se udržel ve skupině. To se mi dneska podařilo. Prvních 400 metrů jsem šel na maximum, tím jsem Tomáše urval a pak už jsem si udržel náskok až do cíle,“ řekl Volár.

Druhý Tomáš Kříž ztratil 32 sekund. Na třetí příčku se ve stíhačce posunul Jakub Marek, který startoval ze čtvrté pozice.

Stříteský doplatil na pomalý rozjezd. Stálo nás to lepší výsledek, přiznává

Závod žen měl o poznání jasnější průběh. Michaela Štěrbová si přinesla z intervalového závodu náskok 17 vteřin na Alžbětu Hruškovou, který pak dokázala v plavecké a cyklistické části navyšovat.

I když pak běžela pomaleji než její medailové pronásledovatelky, finišovala před Hruškovou s náskokem 62 vteřin. Třetí příčku udržela ve stíhačce Tereza Svobodová, která se letos vrátila k závodění po studijní a zdravotní pauze.

„Vždycky stavím svůj výkon na plavání, což jsem udělala i dnes. Na kole jsem pak silnější na rovinách, takže jsem se snažila svůj náskok navýšit, protože vím, že holky jsou silnější v běhu. Vyšlo mi to skvěle a jsem za to moc ráda, protože jsem tu hrozně chtěla vyhrát a jsem šťastná, že se mi to podařilo,“ uvedla Štěrbová.

Česká reprezentantka a studentka medicíny má nyní před sebou přípravu na vrchol sezony – v září ji totiž čeká premiéra na Světovém poháru v Karlových Varech, který je vyhlášen svou náročnou tratí. „

Jedná se o největší závod v Česku a vrchol sezony pro celý český triatlon, tak bych byla moc ráda za nějaký solidní výsledek. Na druhou stranu pořád sbírám zkušenosti a vím, že na startovní listině jsou závodnice, kterým ještě nestačím, neznamená to ale, že se nebudu snažit podat co nejlepší výkon,“ řekla Štěrbová, která se triatlonu věnuje teprve dva roky.

Triatlon Račice byl posledním závodem, na kterém mohli závodníci sbírat body do absolutního pořadí Českého poháru. Vítězství v něm si zajistili Filip Václavík, který v Račicích obsadil 4. místo, a Alžběta Hrušková.

Právě CITY TRIATHLON Karlovy Vary udělá o víkendu 8.-10. září tečku za domácí pohárovou sezonou.

Program otevře páteční Český pohár žactva, v sobotu se uskuteční závod Age Groups, při němž budou závodníci sbírat body do Českého poháru v krátkém triatlonu v rámci věkových kategorií, nikoliv do absolutního pořadí. V neděli sezona vyvrcholí Světovým pohárem.