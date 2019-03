Poustecká dosáhla ve zlínském padesátimetrovém bazénu výkonu 20,5 kilometru. Závod pořádal zlínský oddíl Sri Chinmoy Marathon Team za podpory města Zlína a Zlínského kraje.

Stříbrnou příčku v mužích vybojoval veteránský rekordman a přemožitel kanálu La Manche Aleš Rucký z Pardubic (22,3 kilometru), třetí místo obsadil Michal Slanina z Jičína (21,9 kilometru).

Lukáš Semela z Dobrkovic skončil čtrnáctý (15,6 kilometru) a Andrej Višněvský z pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín doplaval výkonem 12,9 kilometru na devatenácté pozici.

Mezi ženami brala druhé místo obhájkyně loňského prvenství Vanesa Lipovská z Brandýsa nad Labem (PLAF Říčany, 20,4 kilometru), třetí byla Zuzana Procházková z Hořovic (17,4 kilometru).

Abhejali Bernardová, jež plavala stylem prsa (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 15,2 kilometru) si doplavala pro osmou příčku.

Ve Zlíně uspořádali také šestihodinový závod štafet. Ten vyhrál tým z Kladna ve složení Martina Seidlová, Miriam Seidlová, Veronika Seidlová, který se blýskl výkonem 25,1 kilometru. Reprezentanti TJ Rožnov pod Radhoštěm Tristen Bell, Johana Pěchová, Marie Divínová, Tomáš Karola obsadili sedmou pozici (23,6 kilometru).

Domácí štafeta Petr Veselý, Adam Jiříkovský, Ondřej Koutný, Tomáš Pospíšil, Petr Vaculovič a Samuel Horák z PK Zlín skončila výkonem 22,8 dvanáctá.

,,Plavecká šestihodinovka ve Zlíně každý rok láká stále více zájemců. Letos se u nás představilo 184 plavců ze 7 zemí. Z toho bylo 35 jednotlivců. Ve 36 dvou až šestičlenných štafetách si zazávodilo 149 plavců.

Mezi nimi byli tři čeští přemožitelé kanálu La Manche. Loňská přemožitelka průlivu mezi Francií a Velkou Británií Zuzana Procházková uspořádala v sobotu večer besedu,“ potěšilo hlavní organizátorku závodu držitelku Sedmičky oceánů Abhejali Bernardovou.

Ve Zlíně bylo o víkendu uplaváno celkem 1282 kilometrů a podařilo se překonat, nebo vytvořit osm veteránských rekordů. Čtyři v mužské kategorii 55-59 let, dva v mužské kategorii 45-49 let, a dva v ženské kategorii 55-59 let.

,,Nejmladšímu plavci bylo 11 let, tomu nejstaršímu 60 let,“ upozornila Bernardová.

Ta si pochvalovala atmosféru okolo obou šestihodinových závodů.

,,V sobotu, kdy plavaly štafety, byl bazén pořád plný. Neděle byla klidnější. Ovšem ve vodě se bojovalo o každý naplavaný metr. Po oba dny se mi také líbilo, jaká panovala ve Zlíně dobrá nálada,“ užívala si vydařené závody nejlepší česká dálková plavkyně Abhejali Bernardová.