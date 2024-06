,,Naše kategorie padesátníků jela společný závod s juniory, s hlavní kategorií mužů do 29 let, s kategorií třicátníků a s kategorií čtyřicátníků,“ informuje Ivo Odvárka.

,,O Cenu Kilpi se startovalo ve Frenštátě pod Radhoštěm, cíl byl na Pustevnách. Z Frenštátu až do Trojanovic jel hlavní balík pohromadě. Na prémii na 3,4 kilometru se do čela probojoval junior Vít Oswald. Nikdo ho ale nestíhal, protože všichni šetřili síly na stoupání na Pustevny. Tam se to začalo trhat. Já jsem zůstal v čelní skupině se dvěma juniory a s Martinem Kubalou a Stanislavem Prokešem. Po několika nástupech se junioři na čele vzdálili. Já jsem zůstal s Martinem Kubalou, Prokeš za námi trochu zaostával. Kubalu jsem se snažil několikrát setřást, to se mě ale nepodařilo a před cílem mě cyklista z Čeladné přespurtoval,“ popsal vývoj sobotního závodu Odvárka.

Nedělní závod na Třinecku mezi Bystřicí a Loučkou byl náročnější.

,,Zatímco Pustevny jsou celkem pravidelný kopec, Loučka je velmi členitý, prudký kopec, kde jsou i 20% úseky. V tomto závodě jsem postupně předjel Stanislava Prokeše, Poláka Mirka Dyku z Barbarian Race Team i Martina Kubalu a díky tomu jsem si do cíle dojel pro první místo,“ potěšil povedený výsledek Ivo Odvárku.