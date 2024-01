Favorizovaní vytrvalci Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK) a Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín) zvítězili ve 12. ročníku Silvestrovského běhu ve Zlíně. Beníček v hlavním závodu dlouhém 10 kilometrů, který se běžel na obrátkové trati po cyklostezce z Vršavy do Kostelce a zpět, zaběhl čas 32:18.

Silvestrovský běh ve Zlíně, 31. prosince 2023 | Foto: František a Zbyněk Raška.

Druhé místo vybojoval s pouze jednosekundovou ztrátou Adam Hustý (AK Zlín), třetí byl Filip Vabroušek (Sykora running, 32:42), čtvrtou příčku obsadil Filip Václavík (Titan Trilife Zlín, 32:58), pátý skončil v čase 33:21 Andrej Višněvský ze Zlína.

BENÍČEK TESTOVAL VYTRVALECKOU FORMU, HUSTÉHO SKOLILA NEVOLNOST

Beníček bral zlínský Silvestrovský běh jako test formy v přípravě na maraton.

,,Zároveň jsem chtěl snížit náskok Andreje Višněvského na první příčce v celoročním seriálu Běhy Zlín,“ přiznal malenovický vytrvalec.

,,Po společném startu šel na první místo pozdější vítěz pětikilometrového závodu Pavel Hradil. Já jsem běžel kousek za ním ve skupince s Filipem Vabrouškem, Adamem Hustým a Filipem Václavíkem. O tempo se staral Filip Vabroušek. S Václavíkem a Hustým jsme do poloviny závod běželi za ním. Na otočce v náběhu do druhého okruhu jsem zrychlil tempo a v průběhu 6. kilometru jsme se s Adamem Hustým odpoutali od Filipa Václavíka. Na 8. kilometru jsme se s Adamem vzdálili také Filipovi Vabrouškovi. Hustý 100 metrů před cílem začal finišovat a začal se mi vzdalovat. Bohužel 50 metrů před cílem se mu asi vlivem vysokého tempa udělalo špatně a úplně zastavil,“ popsal vývoj závodu malenovický vytrvalec.

EVU KUČEROVOU NA VRŠAVĚ PŘEKVAPIL TRENÉR ZBYNĚK KALUŽÍK

Mezi ženami se Evě Kučerové sportovní loučení se starým rokem vydařilo. Běžkyně z Lukova doběhla v desetikilometrovém závodě na zlaté příčce v čase 39:42. Stříbrná Adéla Stavinohová byla v cíli pomalejší o 1 minutu a 33 sekund, třetí místo brala za čas 42:19 Markéta Laciková (TJ Slezan-Frýdek-Místek), čtvrtou pozici obsadila Zuzana Hubáčková (43:12), pátá skončila Hana Laciková ze Staříče (44:11).

,,V den Silvestrovského běhu jsem se probudila s bolestí hlavy, svalů a celkově to nebylo dobré. Takže jsem zvažovala, jestli se vůbec na start závodu postavím. Ale protože je to už několik let pro mě tradiční zakončení běžecké sezony, navíc se skvělou atmosférou, tak jsem se rozhodla do Zlína odjet. Ale řekla jsem si, jestli to nepůjde, tak ze závodu po 5 kilometrech odstoupím,“ svěřila se Eva Kučerová.

Před startem ji ale nečekané překvapil trenér Zbyněk Kalužík, který ji přijel na Vršavu podpořit.

,,Dokonce si přivez i svoje stopky, se slovy, že je na mě připravený. Moc mě to nepotěšilo, ale díky tomu jsem změnila názor a v závodu jsem chtěla bojovat až do konce,“ přiznala s úsměvem běžkyně z Lukova.

Ta na začátku zvolila pomalejší tempo, než měla původně v plánu.

,,O to víc mě překvapilo, že jsem v hlavním závodu na otočce na 5. kilometru běžela mezi ženami na prvním místě. Spousta rychlých holek, které běžely přede mnou, ale závodily na pětikilometrové trati,“ divila se Kučerová, která si od 5. kilometru pobyt na vítězné pozici bez větších problémů pohlídala.

,,Navíc jsem stejně jako v roce 2022 poslední 2,5 kilometru na Vršavě běžela společně s běžeckým kolegou Romanem Colem, který mě odtáhl téměř až do cíle, což mi hodně pomohlo. V cíli jsem pak zjistila, že jsem v nedělním zlínském Silvestrovském běhu zaběhla o víc jak 1,5 minuty lepší čas, než v roce 2022,“ potěšilo Evu Kučerovou.

Ta další běžeckou sezonu zahájila hned v pondělí 1. ledna s kamarády z týmu Mattoni FreeRun Zlín společným výběhem ve Zlíně.

V 5KILOMETROVÉM ZÁVODĚ TRIUMFOVALI PAVEL HRADIL A NATÁLIE HLUŠÍ

Ve Zlíně se konal také 5kilometrový závod. V něm mezi muži vyhrál Pavel Hradil ze Vsetína (Titan Trilife Zlín, 15:47), před Adamem Kosinou (VSK Univerzita Brno, 16:32), na bronzové pozici skončil Martin Křížka (AK Zlín, 18:22).

Mezi ženami na stejné trati zvítězila Natálie Hluší (AK Olymp Brno, 17:04), před Leonou Mihalíkovou (TJ Lokomotiva Břeclav, 18:51), třetí příčku brala za čas 18:59 Natálie Mrázková (AK Olymp Brno).

VE ZLÍNĚ SI ZAZÁVODILO 195 VYTRVALCŮ

Ve 12. ročníku Silvestrovského běhu ve Zlíně zařazeném do seriálu Běhy Zlín 2023, se na start hlavního 10kilometrového závodu postavilo 84 mužů a 27 žen. Na 5 kilometrové trati závodilo 50 mužů a 34 žen. Celkem si tak poslední den v roce 2023 v krajském městě zazávodilo 195 běžců a běžkyň.

ZÁVODILO SE V PŘÍZNIVÉM POČASÍ. TEPLOMĚR UKAZOVAL 7 STUPŇŮ

Závod pořádaný triatlonovým klubem Titan Trilife Zlín a spolkem Běhy Zlín doprovázelo příznivé počasí. V neděli 31. prosince dopoledne bylo na Vršavě sice zataženo, ale teplota se pohybovala kolem 7°C.

DALŠÍM ZÁVODEM BUDE ÚNOROVÝ BĚH JIŽNÍMI SVAHY

Prvním závodem seriálu Běhy Zlín 2024 bude Běh Jižními Svahy, který se uskuteční v sobotu 10. února ve Zlíně. Veškeré informace o tomto závodu budou brzy na webu www.behyzlin.cz.

VÍTĚZOVÉ SILVESTROVSKÉHO BĚHU VE ZLÍNĚ 2023:

10 KILOMETRŮ:

Muži do 39 let: Matěj Beníček (KESBUK) 32:18

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 34:55

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 35:12

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Sykora running) 42:53

Junioři: Ondřej Hubáček (KESBUK) 36:53

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 39:42

Ženy do 49 let: Jana Goláňová 46:48

Ženy nad 50 let: Hana Laciková (Staříč) 44:11

Juniorky: Sofie Lysáčková (SDH Hostětín) 49:11

5 KILOMETRŮ:

Muži: Pavel Hradil (Titan Trilife Zlín) 15:47

Junioři do 18 let: Martin Křížka (AK Zlín) 18:22

Ženy: Natálie Hluší (AK Olymp Brno) 17:04

Juniorky do 18 let: Alice Rusková (1. FC Slovácko) 20:00