Pořadatelé připravili tři závody. Všechny mají start i cíl v Zámeckém parku v prostoru před kuželnou ve Slavičíně. Start hlavního 20kilometrového rozloženého do čtyř okruhů je v 9 hodin, o 15 minut později odstartuje 10kilometrový závod a v 9.30 hodin uslyší běžci startovní výstřel závodu na 5 kilometrů.

Startovné je 290 Kč. V jeho ceně je i dárek sportovní ponožky v hodnotě 150 Kč a také originální medaile, občerstvení podél trati a profesionální časomíra. Každý účastník ještě dostane iontový nápoj, kofolu, banán, nebo meloun, sušenky, rozinky a něco pro rychlou energii. Podle možností, okolností a štědrosti sponzorů pořadatelé možná připraví i tombolu.

Vzhledem k současným mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem letos ovšem není možné registrovat se na místě, ale pouze online. A to do čtvrtku 11. června do 23:59 hodin.

Moderátorem a o hudební doprovod se postará Aleš Ptáček.

,,Po startu u kuželny se nejprve poběží okruh zámeckým parkem a poté směrem k základní škole. Po prudkém seběhu z kopce čeká krosaře okruh okolo rybníka. Pak následuje úsek přes louku a les směrem k Hájenkám.

V závěru se poběží znovu z kopce ke kuželně,“ popsala členitý pětikilometrový okruh s převýšením 134 metrů hlavní organizátorka závodu Barbora Malaníková.

Loňský 3. ročník hlavního dvacetikilometrového slavičínského závodu miomoveRun vyhrál v čase 1:20:15 reprezentant týmu Edhouse.cz Jan Kolárik ze Zlína. V ženách vybojovala zlatou příčku díky času 1:47:30 další zlínská vytrvalkyně Jana Žaludková.

Desetikilometrový závod ovládli Slovák Jozef Staník z Běžeckého klubu Lysá pod Makytou (41:58) a Helena Chromeková z týmu Slavex runners (51:28). Na pětikilometrové trati dominovali Adam Janíček (Běžecký klub Lysá pod Makytou, 21:16) a domácí Kristýna Saňáková (26:16).