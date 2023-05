O víkendu se uskuteční 5. ročník Plavecké šestihodinovky Sri Chinmoye Zlín. V padesátimetrovém bazénu v Hradské ulici se bude závodit v sobotu 29. dubna i v neděli 30. dubna.

pozvánka na Zlínskou plaveckou šestihodinovku, na sobotu 29. dubna a neděli 30. dubna 2023 | Foto: se svolením Abhejali Bernardové

,,V sobotu si od 10 do 16 hodin zazávodí štafety, v neděli od 9 do 15 hodin poměří síly jednotlivci,“ prozradila hlavní organizátorka závodů Abhejali Bernardová.

Ve štafetách, bez ohledu na počet členů (2 až 6 plavců), pořadatelé vypsali pro muže i ženy po dvou kategoriích. A to kategorie do 18 let a kategorie nad 18 let. Bojovat bude i štafeta mix.

,,Pro jednotlivce jsou rovněž vypsány kategorie pro muže i ženy. A to kategorie 16 – 24 let, 25 – 44 let, 45 – 64 let a nad 65 let,“ informuje ještě Bernardová.

Teplota vody v bazénu bude 26 stupňů.

Vítězství v loňském 4. ročníku Plavecké šestihodinovky ve Zlíně mezi muži vybojoval domácí plavec Lukáš Urbánek (Los Křupos). Ten za 5 hodin 58 minut a 54 sekund naplaval 22 kilometrů. Závod žen vyhrála Slovenka Tatiana Rakytová z Popradu, jež se za 5 hodin 58 minut a 50 sekund blýskla výkonem 20,4 kilometru. Závod štafet ovládli borci z Havířova Jakub Bojceňuk s Nelou Fabíkovou. Ti za 5:58:55 naplavali 26,4 kilometru.