V sobotu 8. června se koná 8. ročník oblíbené hobby cyklojízdy mezi partnerskými městy Otrokovicemi a Dubnicí nad Váhom. Start je v Otrokovicích na náměstí 3. května, v 10 hodin. Cíl bude v Dubnici na Váhom v ulici Sportovců.

Foto: archiv pořadatele

Trasa je dlouhá 87 kilometrů a bude viditelně označená šipkami s logem závodu a červenými stužkami.

Časový limit na její zdolání je 6 hodin.

Trasa z Otrokovic dále povede přes Pohořelice, Oldřichovice, Zlín-Salaš, Buhuslavice u Zlína, Doubravy, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Biskupice, Polichno, Uherský Brod, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice, Pitín, Hostětín, Rokytnici, Jestřabí, Štítnou nad Vláří-Popov, Brumov-Bylnici, Horné Srnie, Nemšovou, Borčice do Dubnice nad Váhom.

Vypsány jsou čtyři kategorie: muži do 40 let, ženy do 40 let, muži nad 40 let a ženy nad 40 let.

V každé kategorii budou vyhlášení a ocenění tři nejrychlejší cyklisté jedoucí na klasickém kole.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude v areálu fotbalového hřiště v Dubnici nad Váhom, ve 14 hodin.

Cyklojízda 2024 se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.