Vypsány jsou kategorie pro nejmenší běžce až po zkušené veterány a veteránky.

,,Závody se poběží po uzavřené místní napajedelské silnici v ulici Na Kapli a po cyklostezce podél řeky Moravy. Pro děti budou podle věku připravené trasy 100 metrů, 200 metrů, 500 metrů, 1 kilometr a 2 kilometry. Dospělí vytrvalci si zazávodí ve 4kilometrovém závodu rozděleném do 2 okruhů, nebo v 8kilometrovém závodu rozděleném do 4 okruhů,“ upozorňuje Smyčková.

Start hlavního 8 kilometrů dlouhého závod i 4kilometrového závodu je poblíž kina a sokolovny v ulici Na Kapli, ve 13 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezentace do dětských běhů probíhá mezi 8.30 a 9.30 hodinou, do seniorských závodů mezi 12 a 12.30 hodinou. Startovné pro děti je 50 Kč, pro dospělé 150 Kč.

,,Všichni běžci v cíli dostanou účastnickou medaili a zdravou odměnu. První tři muži obdrží láhev piva z místního pivovaru, první tři ženy láhev vína, kytičku a k tomu další skvělé ceny. Velkým lákadlem je také losování startovních čísel, kde je hlavní cenou víkendový pobyt v apartmánu ve Velkých Karlovicích. Děti můžou po celou dobu akce využívat skákací hrad, zastřílet si na fotbalovou branku, připravíme pro ně také stoly pro kreativní tvoření. Bavit je bude husky maskot Marvel,“ prozradila Veronika Smyčková.

Jedna z pořadatelek také popsala trasu hlavního závodu v Napajedlích.

,,Z ulice Na Kapli se poběží po cyklostezce směrem na Otrokovice až po ,,chmelnický“ most, kde bude obrátka. Poté se běžci vrátí zpět až k Centru u přístavu. Za ním pak odbočí do cíle, která je v ulici Na Kapli,“ informuje Smyčková.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU SUPP STORE NAPAJEDLA:

Sobota 27. srpna:

10:00 děti (ročník 2020 a mladší) – 100 metrů

10:10 děti (ročník 2019 – 2018) – 100 metrů

10:20 děti (ročník 2017 – 2016) – 200 metrů

10:30 děti (ročník 2015 – 2014) – 500 metrů

10:40 děti (ročník 2013 – 2011) - 1000 metrů

10:50 děti (ročník 2010 – 2007) – 2000 metrů

11:30 vyhlášení výsledků dětských kategorií

13:00 Start hlavních závodů (kategorie muži a ženy do 39 let – 4 kilometry, kategorie muži a ženy nad 40 let – 4 kilometry, kategorie muži a ženy do 39 let – 8 kilometrů, kategorie muži a ženy nad 40 let – 8 kilometrů)

15:00 vyhlášení výsledků seniorských kategorií

16:00 dětské kino DC liga supermazlíčků (120 Kč)

16:00 – 22:00 koncert v Centru u přístavu