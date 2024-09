Turnaj se koná ve sportovní hale Datart. Soutěž proběhne na 4 tatami.

Vypsány jsou 4 věkové kategorie: U10 Benjamínci, 8 a 9 let (2015 – 2016), mladší žáci U12, 10 a 11 let (2013 – 2014), mladší žákyně U12, 10 a 11 let (2013 – 2014), starší žáci U14, 12 a 13 let (2011 – 2012, starší žákyně U14, 12 a 14 let (2011 – 2012), mladší dorostenci U16, 14 a 15 let (2009 – 2010) a mladší dorostenky U16, 14 a 15 let (2006 – 2010).

,,Pro kategorie U14 a U16 se zároveň jedná o otevřený krajský přebor. V něm si můžou krajští závodníci připsat poslední cenné body potřebné k postupu na mistrovství republiky,“ prozradil jeden z pořadatelů Michal Halaška.

První souboje vypuknou v 10 hodin.

,,V loňském ročníku se Velké ceny Zlína v judu zúčastnilo 180 judistů z celé Moravy a Slovenska. V letošním roce se očekává ještě větší účast,“ předpokládá Halaška.

,,Z Judo klubu Zlín jsou největším aspiranty na zisk medailí v kategorii U10 Mikuláš Mrkva, v kategorii U12 Otakar Pavelka, v kategorii U14 Barbora Procházková a v kategorii U16 Kateřina Vichorcová,“ představil největší zlínské judistické naděje Michal Halaška.