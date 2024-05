V sobotu 4. května se koná 1. ročník krosového závodu Žlutavská 11. Hlavní závod měří 11,3 kilometru, kratší je dlouhý 4,4 kilometru. Pořadatelé ve Žlutavě připravili také 5 závodů pro děti. Ty budou závodit podle věku na tratích od 80 metrů do 1 600 metrů.

V sobotu 4. května se koná 1. ročník krosového závodu Žlutavská 11. | Foto: Vojtěch Ličman

,,V hlavním závodě jsou vypsány 4 kategorie mužů: 16 – 29 let, 30 – 39 let, 40 – 49 let a nad 50 let a 3 kategorie žen: 16 – 29 let, 30 – 39 let a nad 40 let. Na 4,4kilometrové trati je vypsána 1 kategorie mužů a 1 kategorie žen,“ prozradil za pořadatele Vojtěch Ličman.

,, Do obou závodů se mohou registrovat i zaměstnanci integrovaného systému. Speciální kategorií pro obyvatele Žlutavy bude kategorie o nejrychlejšího Žlutaváka a nejrychlejší Žlutavačku,“ upozornil dále Ličman.

Start hlavního 11,3kilometrového závodu je v areálu žlutavského fotbalové hřiště, v 10 hodin.

Startovné do středy 1. května při online platbě je 200 Kč, na místě v den závodu 300 Kč. Junioři a juniorky do 18 let zaplatí do středy 1. května při online platbě 100 Kč, na místě v den závodu v sobotu 4. května 150 Kč. Děti 11 až 15 let mají startovné 50 Kč. Mladší děti startovné neplatí.

Polovina ze startovného půjde na Vojenský fond solidarity.

V sobotu 4. května se koná 1. ročník krosového závodu Žlutavská 11.Zdroj: Vojtěch Ličman

Zázemí pro běžce bude připraveno v areálu fotbalového hřiště FC Žlutava.

V průběhu závodního dne na Žlutavě všichni závodníci, jejich doprovod, ale také diváci mohou navštívit stan s občerstvením v těsné blízkosti startu a cíle.

,,K občerstvení bude připraveno pivo, limo, káva, klobáska, cigáro z udírny, cukrovinky a nepečené dobroty. Stan bude otevřen od 9 hodin až po pozdních odpoledních a možná až pozdních večerních hodin,“ láká na Žlutavu Vojtěch Ličman.