Hodnotit se bude 6 kategorií: motocykly vyrobené do roku 1945, motocykly vyrobené od roku 1946 do roku 1970, motocykly vyrobené od roku 1971 do roku 1994, automobily vyrobené do roku 1945, automobily vyrobené od roku 1946 do roku 1970 a automobily vyrobené od roku 1971 do roku 1994.

Soutěž je postavena maximálně pro 70 historických vozidel – automobilů i motocyklů dohromady.

,,Hodnotit se bude i absolutní pořadí, kde vítěz získá pohár od starosty města Fryštáku. Putovní pohár ZVCC získá posádka s nejlepšími výsledky ze Zlínské Historic Rally a Fryštácké Retro Rally . Oceněna bude i nejlepší žena,“ prozradil ředitel fryštácké rally Martin Bill.

Přejímka vozidel na náměstí Míru ve Fryštáku začne v 7.30 hodin, skončí v 9 hodin. První posádka do 1. etapy dlouhé 70 kilometrů, vyjede v 10.01 hodin. Start 2. etapy je naplánován na 13.01 hodin. Účastníci v ní ujedou 50 kilometrů.

,,Posádky budou startovat v minutových intervalech. Na trati obou etap bude připraveno několik ,,Samoobslužných průjezdních kontrol“. Plánujeme také kontroly na tak zvaná razítka. Všichni účastníci dostanou itineráře a jízdní výkazy až těsně před startem soutěže,“ informuje ještě Martin Bill.