Start 5 kilometrů dlouhého nového závodu je na cyklostezce vedle areálu firmy Eurovia v Loukách, v 10 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.30 a 9.45 hodinou. Při online registraci do pátku 5. června do 18 hodin je startovné 150 Kč, na místě v den závodu zaplatí běžci 250 Kč.

Pořadatelé podle aktuálních hygienických podmínek pro běžce připraví šatny, sprchy a malé očerstvení.

,,Start i cíl závodu je na cyklostezce u zadní vjezdové brány do areálu firmy Eurovia. Zde je také zázemí pro běžce. Závod se poběží po cyklostezce směrem k marketu Uunihobby, kde se přeběhne lávka na druhý břeh řeky Dřevnice. Poté se pokračuje po polní cestě do Malenovic. Tam bude obrátka a po ní se poběží zpět do cíle,“ letmo popsal trať jeden z pořadatelů závodu Bob Komín.

,,Protože jsme chtěli první červnovou sobotu znovuzahájit sezonu běhů na Zlínsku, tak se Jarní běh Zlínem letos koná v původním termínu odloženého zlínského Festivalového půlmaratonu,“ vysvětluje ještě Komín.