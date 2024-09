Ve Zlíně se v sobotu 14. září uskuteční Běh na počest Emila Zátopka. Start 6 kilometrů dlouhého závodu rozděleného do tří dvoukilometrových okruhů, je v Baťovském továrním areálu před 21. budovou, tedy sídlem Zlínského kraje. Na stejném místě bude také cíl akce.

Závod se koná v rámci Dne Zlínského kraje. Pořádá ho spolek Běhy Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem.

Jsou v něm vypsány kategorie jak pro dospělé, tak i pro mládež, protože jedním z cílů spolku Běhy Zlín je podporovat aktivní pohyb u juniorů, dorostenců a dětí.

V závodu si v absolutním pořadí medailisté, muži i ženy, rozdělí finanční odměny v celkové výši 10 000 korun.

Startovné pro dospělé nad 18 let je na místě v den závodu 550 Kč. Děti a mládež zaplatí 200 Kč.

Do středy 11. září je ale možnost zaplatit při online platbě zvýhodněné startovné. Dospělí běžci k tomuto datu zaplatí 450 Kč, děti a mládež do 18 let zaplatí 100 Kč.

Každý účastník včetně dětí obdrží pamětní medaili a sportovní dárek v designu Zlínského kraje. Navíc se všichni běžci můžou těšit na sportovní tyčinku.

,,Start závodu je pod startovním obloukem před sídlem Zlínského kraje, 21 budova na ulici J. A. Bati, v 10.21 hodin. Na stejném místě je i cíl. Trať vede po uzavřeném asfaltovém okruhu v Baťovském továrním areálu,“ informuje ředitel závodu Bob Komín.

Pořadatelé připravili také 2kilometrový Lidový běh, který odstartuje rovněž v 10:21 hodin. Ten se poběží bez vyhlášení výsledků. Startovné do něho pro všechny účastníky je předem i v den závodu 100 Kč.

V Baťovském areálu si od 9.30 hodin zazávodí také děti. Pro ně jsou připravené tyto kategorie a trasy: nejmenší děti (2018 a mladší, 150 metrů), mladší děti (2015 – 2017, 400 metrů), přípravka (2012 – 2014, 800 metrů), žáci, žákyně (2009 – 2011, 1000 metrů).

Prvenství v loňském Běhu na počest Emila Zátopka vybojoval účastník letošních Letních olympijských her v Paříži, 20letý Tomáš Habarta (Slovácká Slavia Uherské Hradiště), který zaběhl skvělý čas 17:01. Mezi ženami zvítězila Jitka Špičáková z Olomouce (AD Sport, 21:09).

Na Běh na počest Emila Zátopka v Baťovském areálu navazuje závod horských kol Zlínská 50, který startuje v 12.30 hodin.