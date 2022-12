Prezentace probíhá od 9.30 a 11.30 hodin. Startovné při online registraci je do pátku 2. prosince do 16 hodin 400 Kč, na místě v den závodu v sobotu 3. prosince 500 Kč.

Pořadatelé vypsali kategorie pro muže, ženy, veterány, veteránky, juniory, juniorky, dorostence a dorostenky. Populárního prosincového závodu se může zúčastnit i mládež a poměřit síly s kvalitními atlety můžou rovněž vyznavači amatérského běhu.

Výtěžek ze startovného letošního zlínského Mikulášského běhu bude věnovaný Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.

,,Závod odstartuje na travnatém plácku vedle fotbalového hřiště. Trasa pak vede po široké travnaté cestě podél řeky Dřevnice směrem do Prštného. Tady běžci přeběhnou řeku přes betonovou lávku a vrátí se po cyklostezce zpět do Louk. Zde se poběží po silnici U Dřevnice dál po cyklostezce směrem do Malenovic. U ulice Horní Mlýn se přes železo-dřevěný most přebíhá na druhý břeh Dřevnice a trasa pak vede opět po polní pěšině zpět do prostoru startu. Těsně před cílem pětikilometrového závodu se opět znovu přebíhá silnice U Dřevnice,“ láká do Louk k aktivnímu sportování všechny zájemce jeden z organizátorů zlínského Mikulášského běhu Jiří Prokop.

Ten s ostatními pořadateli nachystal také zajímavý doprovodný program.

,,Připravili jsme mikulášskou nadílku, dětské běhy, dětské překážkové běhy, polní kuchyni s gulášem a plackami, bohatou tombolu, pamětní medaile, vánoční svařák, palačinky a další občerstvení,“ prozradil ještě Prokop.

V loňském roce se kvůli koronavirovým opatřením Mikulášský běh ve Zlíně konal v jiném duchu a v náhradní variantě. Atletičtí nadšenci měli možnost individuálně se proběhnout po tradiční pětikilometrové, nebo desetikilometrové trase.