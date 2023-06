Zlínský matador Dušan Machala ovládl 3. ročník mezinárodního tenisového turnaje veteránů Grand Prix Otrokovic 50+. Machala vyhrál všechny ročníky tohoto otrokovického turnaje a letos v něm tak završil zlatý hattrick.

tenisový turnaj Grand Prix Otrokovic, Dušan Machala | Foto: Jan Nahodil

V Otrokovicích na cestě za prvenstvím v rozhodujících zápasech v pavouku ve čtvrtfinále zdolal Milana Nováka (Zlín) 6:2, v semifinále si Machala hladce poradil s dalším zlínským soupeřem Tomášem Doleželem 6:1 a ve finále rodák z Valašských Klobouk porazil Slováka Antona Oškrobaného z Považské Bystrice 7:5.

,,Herní styl Milana Nováka mi sedí. Milana velmi dobře znám, často spolu ve Zlíně hráváme, proto dobře vím, co má a nemá rád. V Otrokovicích byl navíc hodně unavený s předchozího osmifinálového zápasu s Liborem Zapletalem. V semifinále s Tomášem Doleželem jsem od začátku cítil, že můj soupeř toho má také dost. Jeho jedovatý forhend nebyl už důrazný a moje hra do jeho bekhendu prokládaná kraťasy mu dělala problémy. Tomáše znám v lepší formě. Anton Oškrobaný měl ve finále v nohách těžké semifinále s Milanem Rolincem. V souboji o první místo jsem sice hned na začátku ztratil vlastní podání a prohrával 0:1. Po boji jsem pak otočil vývoj na 3:1. Ovšem při myšlence, že utkání vyhraju, jsem zase prohrával a to 3:4. V závěru střetnutí jsem ale vývoj otočil na 5:4 a 6:5 a v posledním gamu jsem unaveného soupeře přehrál čtyřmi kraťasy po sobě přímo z jeho podání. Vítězství v pohledném a napínavém finálovém duelu s dobrým koncem mě samozřejmě potěšilo, zejména když jsem v Otrokovicích triumfoval potřetí v řadě,“ radoval se po turnaji Dušan Machala.

Na otrokovické antuce na kurtech na Štěrkovišti se hrály ještě dva turnaje.

Turnaj velké útěchy (o 9. – 12. místo) vyhrál domácí borec z Otrokovic Michal Friedrich, který ve finále porazil Jiřího Fialu ze Zlína 6:1.

V Turnaji malé útěchy (o 11. – 18. místo) vybojoval první příčku Přemysl Hora. Domácí otrokovický tenista ve finále zdola Jana Nahodila z Valašských Klobouk 7:6.

Turnaj Grand Prix Otrokovic 50+ byl součástí české série Senior´s Tour 2023. Zúčastnilo se ho 18 tenistů.

VÝSLEDKY TURNAJE GRAND PRIX OTROKOVIC 50+ 2023:

Osmifinále:

Milan Novák (Zlín) – Libor Zapletal (Zlín-Lhotka) 7:6, Tomáš Doležel (Zlín) – Michal Friedrich (Otrokovice) 7:5, Pavel Saturka (Jihlava) – Radomír Kykrych (Brno) 6:2, Pavel Andrýs (Valašské Klobouky) – Jiří Fiala (Zlín) 6:3.

Čtvrtfinále:

Dušan Machala (Zlín) – Milan Novák 6:2, Tomáš Doležel – Pavel Remiáš (Ostrava) 6:3, Milan Rolinc (Opatovice) – Pavel Saturka 6:4, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Pavel Andrýs 6:1.

Semifinále:

Dušan Machala – Tomáš Doležel 6:1, Anton Oškrobaný – Milan Rolinc 6:3.

Finále:

Dušan Machala – Anton Oškrobaný 7:5.