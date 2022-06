,,S Hnaníčkem jsem vedl 4:1 a 5:2. Ve zbytku zápasu se mi však zasekly nohy a soupeř ze Štítné nad Vláří utkání otočil ve svůj prospěch. Krajčí si na mě nevěří a ani duel v Otrokovicích nebyl výjimkou,“ zavzpomínal Dušan Machala na úvodní turnajové souboje.

V pavouku mu v osmifinále k zápasu nenastoupil Pavel Remiáš z Ostravy, poté rodák z Valašských Klobouk postupně ve čtvrtfinále zdolal Pavla Saturku z Jihlavy, v semifinále udolal dalšího zlínského tenistu Dalibora Nováka a ve finále si hladce poradil s turnajovým překvapením Rostislavem Gažákem (Kunčičky u Bašky).

,,Vždy houževnatý Saturka čtvrtfinálové utkání nezvládl takticky. Jeho stereotypní hra na mě nestačila. Novák měl za sebou těžké vydařené duely s Handlířem a Kykrychem. Nicméně i on má ze mě respekt, protože mě zatím v žádném turnaji ještě nikdy neporazil. A ani na otrokovické antuce se mu to nepodařilo. V semifinálové partii jsem rychle získal výhodu brejku. S jeho výhodou jsem pak vydržel až do konce zápasu. Dařilo se mi také ve finále. Gažákova hra postavená na přímých úderech mi vyhovuje. Naopak moje hra z levé ruky mu nesedí. Navíc jsem si na matadora z Kunčiček u Bašky věřil, proto jsem utkání o první místo bez problémů zvládl,“ pochvaloval si tenisovou pohodu Machala, který v Otrokovicích obhájil první příčku z loňského roku.

V Otrokovicích se hrály ještě dvě soutěže. V Turnaji super útěchy (o 5. – 8. místo) zvítězil Tomáš Doležel ze Zlína, který ve finále porazil Pavla Saturku (Jihlava) 6:3.

V Turnaji malé útěchy (o 11. – 15. místo) vybojoval první příčku Luboš Sojka z Valašského Meziříčí. Druhý byl Libor Zapletal (Lhotka u Zlína), třetí pozici obsadil Cyril Krajčír (Moravský Svätý Ján).

Turnaj Grand Prix Otrokovic 50+ byl součástí české Senior´s Tour 2022. Zúčastnilo se ho 15 tenistů.

Dalším turnajem na letošním okruhu Seniorˇs Tour bude v neděli 26. června Velká cena Drnovic. Hrát se bude na čtyřech antukových kurtech v Tenisovém centru v Drnovicích u Vyškova (u fotbalového stadionu).

VÝSLEDKY TURNAJE GRAND PRIX OTROKOVIC 50+ 2022:

Osmifinále:

Petr Handlíř (Brno) – Miloš Michel (Bytča) 6:2, Dušan Machala (Zlín) – Pavel Remiáš (Ostrava) skreč.

Čtvrtfinále:

Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) – Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) skreč, Petr Handlíř (Brno) – Tomáš Doležel (Zlín) 6:3, Dušan

Machala (Zlín) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:0, Dalibor Novák (Zlín) – Radomír Kykrych (Brno) 6:4.

Semifinále:

Gažák – Handlíř 6:4, Machala – Novák 6:4.

Finále:

Dušan Machala – Rostislav Gažák 6:0.