Minařík na Valašsku dosáhl v hlavním závodu dlouhém 20 kilometrů rozloženém do čtyř okruhů s celkovým převýšením 536 metrů, času 1:37:32. Zbývající medailové pozice obsadili reprezentanti týmu SP Malenovice. Jan Sedláček vybojoval za čas 1:40:56 stříbrnou příčku, třetí místo získal Jan Kábela (1:42:22). Tomáš Frýdl ze Vsetína skončil čtvrtý (1:44:48), Roman Kašpar z Uherského brodu byl pátý (1:45:06).

ONDŘEJ MINAŘÍK LADIL FORMU V KOPCÍCH V OKOLÍ DRŽKOVÉ

Ondřej Minařík letos plánuje absolvovat všechny závody seriálu Běhy Zlín. Navíc chce v tomto celoročním běžeckém seriálu zabojovat o co nejlepší umístění. Proto nechyběl ani ve Slavičíně.

,,Formu na sobotní závod jsem ladil s klubovým kolegou Tomášem Minaříkem v kopcích v okolí Držkové a Kašavy. Týdně jsem naběhal zhruba 80 kilometrů,“ svěřil se vítězný Minařík.

POMOHL MU OBSTŘIK OD DOKTORA ANTONÍNA MINAŘÍKA

Jeho start ve slavičínském miomoveRun byl však ohrožený.

,,Ještě v pátek jsem nevěděl, jestli na Valašsko vůbec pojedu. Od středy jsem měl z práce zablokovaná záda. Pomohl mi ale páteční obstřik od doktora Antonína Minaříka. A těsně před startem jsem si dal ještě prášek od bolesti a pak už se mi běželo dobře,“ tvrdí Ondřej Minařík.

O TRIUMFU ROZHODL V PRŮBĚHU TŘETÍHO KILOMETRU

Ten si od úvodních metrů hlídal pobyt na čelních pozicích.

,,Na první příčku jsem se definitivně probojoval v průběhu třetího kilometru a už jsem na ní zůstal až do cíle. Potěšil mě i velmi kvalitní čas,“ upozornil na klíčový moment vytrvalec z Držkové, kterého na trati nepotkala žádná krize.

,,Až v cílové rovince mě trochu začaly chytat křeče. To už mi ale nevadilo,“ pronesl v cíli spokojený Minařík.

RELAXOVAL PŘI SEČENÍ TRÁVY

Triumf na Valašsku ale moc neoslavoval.

,,Po návratu domů jsem si šel na 3 hodiny lehnout. Potom jsem sekal trávu a večer jsem si zašel s kamarády na pivo. Moc jsem to však nepřeháněl. Protože hned v neděli ráno mě čekal další závod ze seriálu Běhy Zlín a to půlmaraton v Přílukách,“ prozradil osmadvacetiletý Ondřej Minařík, jehož letošními sportovními vrcholy by měl být start v srpnovém ultratrailu Hostýnská osma a v říjnu Kašavský kros. Domácí závod by chtěl vyhrát.

V dvacetikilometrovém závodu žen získala Jana Žaludková prvenství za čas 1:51:28. Stříbrná Petra Tunysová (Slečínky Napajedla) byla pomalejší o 1 minutu a 49 sekund, pro třetí místo si

doběhla vytrvalkyně z Lukova Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín, 1:57:59).

JANA ŽALUDKOVÁ SE DO SLAVIČÍNA TĚŠILA

,,Na závod jsem se těšila. Kros ve Slavičíně v náročném terénu mám moc ráda,“ přiznala vítězná žena Žaludková.

K POVEDENÉMU VÝKONU JÍ POMOHLA JÓGA

Speciálně se na něho ale nepřipravovala.

,,V posledních měsících už si jenom občas chodím zaběhat. Daleko víc se věnuji tomu, abych se cítila dobře a uvolněně. Cvičím jógu u Karla Ševčíka. A díky tomu cítím, že v závodech můžu podávat dobré výkony i bez tvrdých tréninků,“ svěřila se Jana Žaludková.

DO CÍLE DOBĚHLA S ÚSMĚVEM

V závodu ve slavičínském zámeckém parku se jí v kvalitní konkurenci dařilo.

,,Od začátku se běželo v ostrém tempu. V průběhu šestého kilometru jsem se však odpoutala od všech soupeřek a pobyt na vítězné pozici jsem si pak už pohlídala. A to jsem si ještě v posledním okruhu mohla dovolit zvolnit tempo a na rozdíl od minulých ročníků závodu ve Slavičíně jsem do cíle doběhla s úsměvem a v pohodě,“ užívala si pobyt na Valašsku pětačtyřicetiletá zlínská vytrvalkyně Jana Žaludková.

BARBORA MALANÍKOVÁ BYLA SPOKOJENÁ

Spokojená byla i hlavní organizátorka závodu Barbora Malaníková.

,,Všechno probíhalo hladce a bez problémů. Také počasí nám vyšlo. To bylo na rozdíl od loňského roku letos ideální. Poděkovat také musím klukům ze Spolku Běhy Zlín, kteří pomáhali s pořádáním našeho závodu. Dík patří i všem dalším kolegům a kamarádům, kteří se podíleli bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu na pořádání letošního slavičínského miomoveRun. Svoji práci dělali perfektně s obrovským nasazením. Bez nich by nešlo náš závod uspořádat. Skvěle bylo i zázemí ve slavičínském zámeckém parku,“ konstatovala po vyhlašování výsledků Malaníková.

Do cíle všech tří závodů miomoveRun ve Slavičíně doběhlo 166 vytrvalců.

Dalším závodem zařazeným do seriálu Běhy Zlín 2021 by měl být ve středu 14. července 39. ročník Zlínské lesní hodinovky. Tento závod by se měl běžet na kilometrovém mírně zvlněném okruhu na Lesní čtvrti. Upřesnění termínu bude na webu Běhy Zlín.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 20 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2021:

Muži do 39 let: Ondřej Minařík (Valachbajk Team) 1:37:32.

Muži do 49 let: Jan Kábela (SP Malenovice) 1:42:22.

Muži do 59 let: Pavel Červenka (SP Malenovice) 1:51:28.

Muži nad 60 let: Arnošt Mück (Hranice na Moravě) 2:09:02.

Ženy do 39 let: Petra Tunysová (Slečinky Napajedla) 1:53:17.

Ženy do 49 let: Jana Žaludková (Zlín) 1:51:28.

Ženy nad 50 let: Iveta Viceníková (Zlín) 3:06:41.

VÍTĚZOVÉ DALŠÍCH ZÁVODŮ MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2021:

10 kilometrů:

Muži: Filip Tomanec (SP Malenovice) 48:02.

Ženy: Veronika Doleželová (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 56:44.

5 kilometrů:

Muži: Miroslav Bětík (J. E. M. M. Team Bětíci) 24:00.

Ženy: Jana Tlachová (Uherský Brod) 29:39.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ ZÁVODŮ MIOMOVERUN (2017 – 2021):

1. ročník 2017 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Libor Trtek (Univerzita Brno) 1:29:51

Jana Orsavová (Zlín) 2:05:13

2. ročník 2018 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:38:10

Lucia Friedlaenderová (Mattoni Freerun Zlín) 2:01:08

3. ročník 2019 (miomoveRun ve Slavičíně):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 1:20:15

Jana Žaludková (Zlín) 1:47:30

4. ročník 2020 (miomoveRun ve Slavičíně):

Zdeněk Lasák (Uherský Brod) 1:36:07

Jana Žaludková (Zlín) 1:59:06

5. ročník 2021 (miomoveRun ve Slavičíně):

Ondřej Minařík (Valachbajk Team) 1:37:32

Jana Žaludková (Zlín) 1:51:28.