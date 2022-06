Višněvský na Valašsku dosáhl v hlavním závodu dlouhém 20 kilometrů, rozloženém do čtyř okruhů s celkovým převýšením 536 metrů, času 1 hodina a 32 minut. Druhé místo obsadil Filip Reiskup z Kvasic. Ten byl o 2 minuty a 5 sekund pomalejší. Bronzovou příčku vybojoval Jiří Červenka (SP Malenovice, 1:35:34). Čtvrtý byl jeho týmový kolega Jan Kábela (1:37:22), pátý doběhl v čase 1:40:11 Tomáš Frýdl ze Vsetína.

VIŠNĚVSKÝ SE NA PRVNÍ PŘÍČKU PROBOJOVAL V PRŮBĚHU 14. KILOMETRU

,,Od startu jsem běžel vpředu společně s Filipem Reiskupem, Jiřím Červenkou a Janem Kábelou. V prvním okruhu jsem poznával trať. Ta byla po nočním dešti až na tři blátivé úseky v sebězích bezpečná. V náběhu do druhého kola z čela odpadl Jan Kábela a ve třetím kole jsem o první místo bojoval už jenom s Filipem Reiskupem. Filip byl rychlejší v sebězích, proto jsem ve třetím okruhu zrychlil, abych se od něho odpoutal. To se mi podařilo a do čtvrtého okruhu jsem vbíhal už osamoceně,“ popsal Andrej Višněvský rozhodující momenty.

PROSTŘEDÍ KOLEM ZÁMECKÉHO PARKU SE MU LÍBILO

Do slavičínského miomveRun se rozhodl přihlásit až po Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně. ,,Ve Slavičíně jsem běžel poprvé. Prostředí kolem tamního zámeckého parku se mi líbilo. Okruh mi připomínal kombinaci Slopenské desítky a Zlínské lesní hodinovky. V zámeckém parku jsem si ovšem vzpomněl na jeden zážitek z dětství, kdy jsem tady běžel dětský závod a bylo mi při něm dost špatně od žaludku. Dnešní skleníkové počasí dusno a vlhko mi ale vyhovovalo,“ řekl Višněvský v cíli.

Výhru na Valašsku si nadělil k 31. narozeninám, které oslavil v neděli 5. června.

ZVONKOVÁ S TĚŽKÝMI PODMÍNKAMI POČÍTALA

V dvacetikilometrovém závodu žen získala Silvie Zvonková prvenství za čas 1:52:24. Stříbrná doběhla s třiašedesátisekundovým mankem Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín), třetí pozici brala za čas 2:07:55 Jitka Bařinková ze Zlína. Čtvrtá skončila Marcela Sklenářová (Mattoni Freerun Zlín, 2:16:24), páté místo obsadila Veronika Mikulová (Skáj Team, 2:19:11).

,,Předpověď počasí slibovala déšť, který v noci před závodem přišel, takže trať byla bahnitá a klouzavá. Hlavně dlažba u slavičínské základní školy. S těmito podmínkami jsem ale počítala a dokonce jsem byla trochu zklamaná, že přestalo pršet,“ přiznala Silvie Zvonková s úsměvem.

NA TRATI SI DOBŘE ROZVRHLA SÍLY

K trati přistupovala s respektem. ,,Od startu jsem si snažila rozvrhnout síly a nepřepálit začátek. To se mi také podařilo,“ pochvalovala si.

Valašskokloboucká vytrvalkyně celý závod mezi ženami běžela na první pozici. ,,Před Evou Kučerovou se mi dařilo držet bezpečný náskok. Proto jsem nemusela běžet úplně nadoraz,“ prozradila Zvonková.

Závod absolvovala bez krize. ,,Takže jsem si ho užila,“ tvrdí.

TĚŠÍ SE NA NÁVŠTĚVU ZÁMKU WICHTERLE

Při vyhlašování vítězů ji potěšila výhra pro nejlepší ženu. ,,Pobytový voucher v hodnotě 3000 Kč mě ke startu ve Slavičíně nalákal. Konečně se dostanu na zámek Wichterle a využiju jeho služby. Už několikrát jsem tam chtěla oslavit narozeniny, které mám na podzim. V posledních letech mi ale oslavu překazily covidová opatření. Tentokrát to snad už konečně vyjde,“ těší se šestatřicetiletá Silvie Zvonková.

Po příjezdu domů si pochutnala na dobrém obědě. ,,Manžel Milan byl v práci, takže nám děti pohlídala mamka Martina. Mamka také uvařila vepřo, zelo, knedlo. Proto to byla velmi příjemná sobota,“ užívala si celý den reprezentantka Zvonek Sportu Valašské Klobouky.

BARBORA KEPÁKOVÁ BYLA SPOKOJENÁ

Spokojená byla i hlavní organizátorka závodu Barbora Kepáková.

,,Letošní ročník miomoveRun byl kvůli nočnímu dešti hodně náročný. Na trati to dost klouzalo. Závod se však vydařil. Nebyly kolem něho žádné problémy. Potěšil mě i zájem dětí, kterých si v doplňkových dětských závodech zazávodilo 40. Na jeho hladkém průběhu se podílel také početný realizační tým a spousta mých kamarádů. Hodně nám pomohla i podpora města Slavičín a několik podnikatelů ze Slavičínska. Výsledky zpracovávali kluci ze Spolku Běhy Zlín,“ děkovala Kepáková po vyhlašování výsledků.

Do cíle všech tří letošních závodů miomoveRun ve Slavičíně doběhlo 153 vytrvalců.

Dalším závodem zařazeným do seriálu Běhy Zlín 2022 bude ve středu 22. června Běh olympijského dne ve Zlíně. Tento závod, který odstartuje v 18 hodin, se bude konat na zlínském atletickém Stadionu Mládeže. Online přihlásit se do něho je možné na stránkách www.behyzlin.cz.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 20 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2022:

Muži do 39 let: Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:32:00.

Muži do 49 let: Jan Kábela (SP Malenovice) 1:37:22.

Muži do 59 let: Roman Bublák (Luhačovice) 1:52:13.

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Sykora run) 1:52:18.

Ženy do 39 let: Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:52:24.

Ženy do 49 let: Marcela Sklenářová (Mattoni Freerun Zlín) 2:16:24.

Ženy nad 50 let: Jitka Bařinková (Zlín) 2:07:55.

VÍTĚZOVÉ DALŠÍCH ZÁVODŮ MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2022:

10 kilometrů:

Muži: Přemysl Žaludek (Cyklogat) 47:07.

Ženy: Jana Žaludková (Zlín) 55:37.

5 kilometrů:

Muži: Radek Milička (Slawex runners) 24:04.

Ženy: Barbora Žaludková (AK Zlín) 25:32.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ V HLAVNÍM ZÁVODU MIOMOVERUN (2017 – 2022):

1. ročník 2017 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Libor Trtek (Univerzita Brno) 1:29:51.

Jana Orsavová (Zlín) 2:05:13.

2. ročník 2018 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:38:10.

Lucia Friedlaenderová (Mattoni Freerun Zlín) 2:01:08.

3. ročník 2019 (miomoveRun ve Slavičíně):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 1:20:15.

Jana Žaludková (Zlín) 1:47:30.

4. ročník 2020 (miomoveRun ve Slavičíně):

Zdeněk Lasák (Uherský Brod) 1:36:07.

Jana Žaludková (Zlín) 1:59:06.

5. ročník 2021 (miomoveRun ve Slavičíně):

Ondřej Minařík (Valachbajk Team) 1:37:32.

Jana Žaludková (Zlín) 1:51:28.

6. ročník 2022 (miomoveRun ve Slavičíně):

Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:32:00.

Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:52:24.