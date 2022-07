,,Úvodní plavání se plavalo za tmy na čtyřech okruzích kolem osvětlených bójek s výběhem na břeh pro diváky. Poté po většinu cyklistiky pršelo a teplota se pohybovala mezi 10 a 15 stupni. Postupně se však oteplovalo a bylo slunečno. V závěru závodu ale zase pršelo,“ letmo Petr Vabroušek přiblížil prostředí a podmínky v závodu.

Malenovický železný muž chtěl v Beskydech a okolí využít dlouhodobou přípravu na Ironmana v Nepálu a v Grizzlymanovi chtěl zvítězit. To se mu podařilo.

,Plavání jsem zahájil velmi rychle a chtěl jsem se na čele osamostatnit. To se mi také povedlo. Na začátku cyklistiky jsem si na první příčce vytvořil čtyřminutový náskok, který jsem držel až do startu maratonu. Po prvním výběhu na Lysou horu jsem náskok navýšil na 9 minut. Poté jsem se soustředil na následný desetikilometrový seběh. Po něm jsem vedl už o 20 minut. Potom jsem už až do cíle kontroloval pobyt na vítězné pozici,“ prozradil Vabroušek.

Ten bude tento týden odpočívat doma v Malenovicích.

,,O víkendu si ale s rodinou uděláme výlet na Konopiště, který spojím s účastí v závodu Českého poháru ve sprint triatlonu. Navštívíme také Prahu,“ plánuje Petr Vabroušek.

V letošním Grizzlymanovi se plavalo v přehradě Olešná, cyklistika je jela na trati mezi Olešnou (340 m.n.m.), Kozlovicemi, Trojanovicemi, Pustevnami (1034 m.n.m.), Prostřední Bečvou, Soláňem (800 m.n.m.), Velkými Karlovicemi, Bumbálkou, Makovským průsmykem, slovenským Makovem, Starými Hamry, Ostravicí, Frýdlantem nad Ostravicí, Lysou horou (1324 m.n.m.), Krásnou a cílem v Ostravici. Závěrečný běh se běžel na trati mezi Ostravicí (410 m.n.m.), Lysou horou (1324 m.n.m.), Krásnou (550 m.n.m.), znovu Lysou horou, Kykulkou (995 m.n.m.), Malenovicemi (560 m.n.m.), Lukšincem (860 m.n.m.) s cílem v Ostravici.