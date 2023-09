Místo tradičního Havaje se letos mistrovství světa v dlouhém triatlonu konalo v Evropě v Nice.

mistrovství světa v dlouhém triatlonu v Nice, Petr Vabroušek | Foto: Petr Vabroušek

Na šampionátu ve Francii byl úspěšný Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín). Ironman z Malenovic vybojoval v konkurenci 320 soupeřů v mužské kategorii 50 – 54 let za čas 10:20:00 devátou příčku. Titul získal vítěz v silničním cyklistickém závodu na olympijských hrách v Londýně 2012 Alexandr Vinokurov z Kazachstánu (9:35:00).

,,Po 16 letech, kdy se mistrovství světa konalo na Havaji, jsem byl hodně zvědavý, v jakém duchu proběhne závod v Nice. I tady jsem před několika lety dvakrát startoval v rámci mistrovství světa ITU na tratích 3-120-30, takže vím, že triatlon zde má bohatou tradici,“ těšil se na jih Francie Petr Vabroušek.

Letošní závod ho v ničem nezklamal.

,,Plavalo se, stejně jako na Havaji, v křišťálově čisté vodě bez neoprenů. Na trati cyklistiky byly nádherné výhledy i krásné sjezdy. Na začátku na rozjetí se jelo podél moře a potom hned do hor. Cyklistika měla převýšení 2680 metrů. Závěrečný běh po promenádě v Nice měl výbornou diváckou kulisu. Celkově to byl těžký závod, hlavně proto, že v závěrečném maratonu se pocitová teplota pohybovala kolem 34 stupňů,“ představil prostředí Vabroušek.

Startovalo se ve vlnách.

,,Plavání mi docela sedlo. Prvních 10 minut jsem se držel v početné čelní skupině. Poté jsem zezadu naplaval do vln triatlonistů startujících přede mnou a ve vodě začala pravá bitva. Tento úsek jsem bral raději bokem, což mělo za následek ztrátu kontaktu s čelem závodu. I tak jsem ve vodě bez neoprenu s časem 61 minut spokojen,“ zavzpomínal za úvodní disciplínu malenovický Ironman.

Ten se na kole od začátku do konce cítil skvěle.

,,Kopce mám navzdory svých 81 kg živé váhy rád. Ovšem po 20 kilometrech jsem trefil výmol a zadní kolo mi začalo drhnout o brzdový špalek. Ten zvuk mě znervózňoval, proto jsem dvakrát zastavil a zkoušel jsem to neúspěšně opravovat. Problém jsem ale vytěsnil z hlavy. A protože se mi do kopců dařilo soupeře předjíždět, tak mě zadní kolo tolik nebrzdilo. Ve sjezdech jsem však raději brzdil,“ prozradil Vabroušek.

Po cyklistice dostal informaci, že je ve své kategorii na průběžném 11. místě s osmiminutovou ztrátou na 5. příčku.

,,I v úmorném vedru to bylo v závěrečném maratonu řešitelné a tak jsem na běh vybíhal v tempu 4:30 na kilometr s odhodláním držet toto tempo až do cíle. Kolem 20. kilometru už jsem měl pouze tříminutovou ztrátu a v euforii jsem zrychlil. Na 25. kilometru mě však vedro dostalo. V tomto úseku jsem zpomalil a do cíle jsem doběhl devátý,“ je se svým výkonem v Nice spokojený Petr Vabroušek.