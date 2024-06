Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) ovládl časem 4:14:06 kategorii padesátníků v polovičním Ironmanovi ve Varšavě. V hlavním městě Polska na trati složené ze 1,9 kilometru plavání zaplaval čas 29:42, 90 kilometrů cyklistiky zajel v čase 2:08:38 a půlmaraton zaběhl za 1:29:42.

poloviční Ironman ve Varšavě v Polsku, Petr Vabroušek. Foto: | Foto: se svolením Petra Vabrouška

Ironman z Malenovic si závod ve Varšavě užil.

,,Na startu jsem úplně nespěchal, proto jsem odstartoval někde v polovině startovního pole. Ve vodě jsem musel občas trochu kličkovat, ale alespoň jsem měl pocit, že někoho pořád předplavávám,“ zavzpomínal na úvod závodu v Polsku Vabroušek.

Také v cyklistice předjížděl další soupeře.

,,Na kole mi to jelo podobně jako na začátku června v Czechmanovi a v průběžném pořadí jsem do druhého depa dojel 1 sekundu před domácím borcem Podziewskim, prozradil Ironman z Malenovic.

Ten závěrečný půlmaraton začal ve volnějším tempu.

,,Úvodních 5 kilometrů mi to moc neběželo a mírně jsem ztrácel. Pak mě ale na obrátce do dalšího okruhu rodinný tým ,,nakopnul“ a potom to do cíle běželo téměř samo v tempu 4:03 na kilometr. A ani mi nevadilo, že byl půlmaraton zhruba o jeden kilometr delší,“ potěšil povedený výsledek v Polsku Petra Vabrouška.