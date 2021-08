„Mnozí sportovci nechávali v této nejisté době rozhodnutí na poslední chvíli. Ale v posledních dnech, kdy už je jasné, že konání akce není ohroženo, začaly přihlášky hromadně přibývat. Věříme, že si společně se sportovci i jejich fandícím doprovodem užijeme skvělé dva sportovní dny pod širým nebem,“ říká hlavní organizátor Valachy Mana Bohuslav Komín.

Registrace on-line s jistotou zařazení do startovní listiny je možná na www.valachytour.cz už jen do pondělí 2. srpna. Zbylá volná místa obsadí pořadatelé na místě jen do vyčerpání kapacity.

Závod se koná za standardních hygienických podmínek obvyklých u všech aktuálně pořádaných akcí: k účasti je třeba mít očkování, test, potvrzení o prodělané nemoci nebo si udělat samotest na místě.

Triatlonový závod Valachy Man, který každým rokem přiláká až tisícovku sportovců, je opět rozložen do dvou dnů. V pátek 6. srpna budou dětské závody a závod na kratší trase, která svými lehčími distancemi – 250 metrů plavání, 12 kilometrů kola a 3,5 kilometrů běhu - láká hobíky a začátečníky.

„Pro mnohé bývá krátký Valachy Man často vůbec prvním triatlonem v životě. Je to skvělá příležitost si tuto sportovní disciplínu vyzkoušet, už pro intervalový start. Ten nám také umožňuje regulovat kumulaci závodníků na místě,“ dodává Bohuslav Komín.

Sobotní závod 7. srpna na dlouhé trase v náročnějším terénu je určen zkušenějším sportovcům a štafetám. Zahrnuje 350 metrů plavání, 16 kilometrů horského kola a 4,5 kilometrů běhu. Oba dny bude jako obvykle moderovat sportovní redaktor a současně zkušený triatlet Stanislav Bartůšek.

Valachy man je atraktivní nejen pro sportovce, ale i diváky. Díky intervalovému startu vyráží sportovci na trať postupně a v depu u Balatonu se tak stále „něco děje“ a je co sledovat. Diváci si navíc mohou zpestřit den koupáním ve vodní nádrži či v zóně se stánky partnerů.

Valachy Man

Pátek 6. 8.

11:00 – dětské závody dle věkových kategorií

15:00 – závod na krátké trase (250 m plavání, 12 km kolo, 3,5 km běh)

Sobota 7. 8.

10:00 – závod na dlouhé trase a závodu štafet (350 m plavání, 16 km kolo, 4,5 km běh)