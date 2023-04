Užil si chvilku slávy, vychutnal aplaus zaplněné haly v Prievidzi. Bojovník Adam Jakubík si v semifinále turnaje RFA 9 naložil bývalého zápasníka UFC Ronyse Torrese na rameno, doběhl s ostříleným brazilským tvrďákem doprostřed klece, kde jej shodil na zem.

Bojovník z Ratiboře Adam Jakubík se v sobotu v Prievidzi zúčastnil prestižního turnaje RFA 9. | Foto: se svolením Adama Jakubíka

„To se mi ale stalo osudným, protože soupeř mě zespodu kontroval stejnou pákou, kterou jsem vyhrál minulý zápas,“ líčí Valašské tornádo.

Čtyřiadvacetiletý borec z Ratiboře proti zkušenému bijci neuspěl, po submisi v prvním kole skončil na prestižní akci v semifinále.

„Pro mě byla obrovská výzva a zkušenost stoupnout si proti někomu takovému do klece. Jsem za ten zápas strašně rád, protože Torres byl v UFC, šest let brazilskou jedničkou v lehké váze, bilanci měl 40:7,“ upozorňuje Jakubík.

Torres nakonec na finanční prémii ve výši 30 tisíc eur (asi 700 tisíc korun) nedosáhl, Eurogold pyramidu organizace RFA nakonec ovládl favorizovaný Ukrajinec Alexander Butenko.

„On byl ještě o něco zkušenější než Torres, co se zápasové bilance týče, takže československá scéna mohla vidět světové finále, když se utkali právě tihle dva. Butenko podle mě vytěžil hodně i z váhové převahy, protože aby se vešel do váhového limitu, shazoval opravdu hodně,“ vypozoroval Jakubík.

Borec z Valašska si na Slovensku připsal jednu výhru, když ve čtvrtfinále porazil domácího Martina Horínka.

Na postup se ale pořádně nadřel. „Vstup do zápasu mi úplně nevyšel. Zbytečně jsem se hrnul za ukončením a místo toho jsem schytal pár tvrdých úderů. Naštěstí jsem soupeřovu snahu o ukončení zápasu ustál a po chvilce přenesl boj na zem, kde jsem se cítil dominantně, a tak jsem až trošku naivně zariskoval a skočil po páce na patu (heel hook – pozn. red.) a naštěstí to vyšlo a soupeř se vzdal,“ popisuje souboj šťastný vítěz.

Od hospodské rvačky k MMA. Valašské tornádo čekají fighty se světovými zápasníky

I když na stovky tisíc nedosáhl, účast na Eurogold pyramidě hodnotí pozitivně.

„Pro mě to byl zážitek do konce života,“ tvrdí. „Nikdy dřív jsem před tolika lidmi nenastupoval, za mě to byla super akce,“ pokračuje.

„Musím moc poděkovat organizaci RFA, protože ta se o zápasníka opravdu umí postarat. Je opravdu velká motivace nastupovat na jejím galavečeru. Cítil jsem se tam jako opravdový profík,“ přidává.

Jakubíka přijel na Slovensko podpořit plný autobus kamarádů a známých z Ratiboře.

Valašské Tornádo tak mělo v hledišti největší podporu ze všech bijců. „Můj kotel byl byl plný a hlasitý,“ těší bývalého fotbalistu. „Jsem strašně vděčný všem, kteří tam se mnou jeli. Děkuji vám moc!“

After párty, kam jej s přítelkyní pozvala slovenská zpěvačka Tina, se ale nezúčastnil. „Dieta byla dlouhá, a tak jsem se těšil, že si dám nějakou dobrotu. Když jsme ale přišli na hotel, tak jsem po sprše zvládl maximálně tři čokoládové bonbóny a bylo po mně,“ přiznává s úsměvem.

Moc času na spánek a odpočinek ale nemá. Už v sobotu se představí na galavečeru LCC fight night v Trenčíně. „Čeká mě profesionální MMA zápas, takže pofoukám modřiny a jdu na to,“ dodává.