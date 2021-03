V konkurenci 65 posádek jsou milým překvapením výkony a výsledky dvou mladých nováčků v nejvyšší kategorii čtyřkolek, kde čtvrté místo patří zlínskému mladému „pekaři“ Adamovi Březíkovi a šestá pozice kelčskému teprve 21letému závodníku Dominiku Stříteskému.

Úřadující mistr Václav Pech měl smůlu hned v první rychlostní zkoušce, když poškodil kolo svého Fordu Focus WRC a se soutěží se musel předčasně rozloučit.

Valašská rally pokračuje druhou etapou zítra ráno, kdy na 205 km dlouhé trati absolvují hned šest měřených zkoušek o délce 63 km na třech úsecích – Juřinka, Poličná a Velká Lhota.

Jméno vítězné posádky bychom měli znát v neděli před 15. hodinou.

Řekli v cíli 1. etapy:

NIKOLAJ GRYAZIN: Bylo to dnes celkem dobré. Dařilo se nám být rychlí. Přestože na Lešné jsem jel hodně opatrně, tak jsme neztratili moc času. Je nám líto Honzy Kopeckého, ale i taková je bohužel rally. Moc se těšíme na zítra, kdy se budeme snažit jet v každé vložce co nejrychleji. Potřebujeme pořádně natestovat a dobře se připravit na další závody. Máme svůj plán a toho se držíme.

ADAM BŘEZÍK: Je to prostě parádní sobota. Výsledek po dnešním dni je nad očekávání, ale nás to s Ondrou oba velice baví. Jede se rychle, ale zatím bez chyb a v autě panuje skvělá nálada. Doufám že to takhle půjde i zítra.4

JAN KOPECKÝ: Bohužel před čtvrtou erzetou jsem udělal při prohazování pneumatik školáckou chybu, když jsem zapomněl čtvrté kolo dotáhnout. Na příjezdu k RZ nám kolo upadlo a spolujezdec jej musel jít hledat do příkopy. Naštěstí vozíme kromě rezervy i dvě náhradní matky, takže jsme nahodili rezervu a i na poškozené štěfty dali nové matky. Podařilo se nám tak provizorně auto dostat do cíle, ovšem na naší jízdě to bylo po psychické stránce hodně znát. Přece jen nešlo jet naplno, když člověk ví že má na dvou kolech místo čtyř matek jen tři… Jsme ale rádi, že jsme dojeli až do servisu a zítra už to snad bude lepší.

FILIP MAREŠ: Jsme spokojení. Všechny čtyři erzety jsme projeli v konsistentním tempu a vedeme český mistrák. Honza Kopecký tam měl na poslední RZ nějaký problém a na nás trochu ztratil . Já musím poděkovat pneumatikám michelin, protože v poslední RZ jsme měli pomalý defekt, ale pneumatika naštěstí vydržela až do cíle. Zítra na nás bude určitě hodně tlačit. Nechceme jít do souboje s ním za každou cenu, ovšem chceme dále udržovat náš výkon a především chceme dojet do cíle.

DOMINIK STŘÍTESKÝ: Šesté místo je pro nás překvapením a samozřejmě super výsledek. Tohle auto řídit je prostě radost a nás to moc baví a užíváme si to. Na první Lešné jsem lehce chyboval a v příkopě dostal pomalý defekt, který ale naštěstí vydržel až do cíle RZ. Zítra chceme pokračovat v nastaveném tempu, kdy neřešíme vůbec výsledek a soustředíme se hlavně na svůj výkon a sžívání s tímto skvělým vozem.

ERIKA CAIS: Valaška je hodně těžká. Navíc já nejsem od rána vůbec ve své kůži, zřejmě mě stále trápí následky po prodělaném covidu. Uvidíme co zítra, snad to bude už lepší.

MIROSLAV JAKEŠ: Ranní volba pneu nebyla úplně ideální, ale ve druhé sekci už jsem trochu spokojenější. Na tvrdších pneu byly časy přibližně o dvacet vteřin rychlejší. Velmi mile mě překvapili svým výkonem Dominik (Stříteský) a Adam (Březík). Jsou to šikovní mladíci a doufám že jim to vydrží. S Adamem jsme v jednom týmu, ale auto si nastavujeme každý sám. Máme už svoje odzkoušené a mohli bychom případně Adamovi i poradit, ovšem podle výsledků asi není co poradit.

Průběžné pořadí Valašské rally po sobotní 1. etapě

1. Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. (Rus., Volkswagen Polo Gti R5) 40:57.2

2. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 20.2

3. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 27.6

4. Březík Adam / Krajča Ondřej (Škoda Fabia R5) + 35.1

5. Černý Jan / Černohorský P. (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 36.5

6. Stříteský D. / Persein Danny (Škoda Fabia R5) + 37.9

7. Cais Erik / Žáková J. (Ford Fiesta R5 MkII) + 47.1

8. Jakeš Miroslav / Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 58.9

9. von Thurn und Taxis A. / Ettel Bernhard (Něm., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:45.1

10. Odložilík R. / Tureček Martin (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 2:08.8