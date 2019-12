Moravané se na souboj proti osmifinalistovi Vyzývacího poháru těší. Zatímco ostatní týmy hrát v televizi příliš nechtěly, vedení Fatry si chtějí zápas v přímém přenosu České televize pořádně užít.

„Pro nás je to dost prestižní utkání nejen proto, že bude v televizi, ale hraje se před Štědrým dnem. Věříme tomu, že si fanoušci najdou čas a přijdou si na volejbal užít sváteční pohodu,“ přeje si trenér a manažer zlínské Fatry Roman Macek.

Lepšího protivníka si Moravané přát nemohli. Karlovarsko v současnosti vede extraligu, naposledy zvítězilo v Minsku 3:0 na sety a postoupilo mezi šestnáct nejlepších mužstev Vyzývacího poháru. „Čeká nás velmi těžký soupeř. Věřím však, že jsme schopní hostům konkurovat. Zápas určitě nebude pro favorita jednoduchý,“ myslí si Macek.

Rozhodovat bude stejné jako v jiných duelech servis, přihrávka a fakt, který z týmů udělá více chyb. „Pokusíme se eliminovat hlavní zbraně Karlovarska,“ slibuje známý kouč.

Klíčovým mužem v sestavě Západočechů je nahrávač Ticháček. Někdejší reprezentant vnesl do jejich hry klid, rozvahu a především kvalitu. V sestavě lídra jsou však i další výrazné osobnosti.

Na to ale Zlíňané hledět nemohou. Fatra potřebuje každý bod, po dvou porážkách potřebuje zabrat. „Jsem přesvědčený, že naše výkony jdou nahoru. Hráči se ale proti Liberci přesvědčili, že chvilka drobného zaváhání a zaspání, je stojí celý zápas,“ říká Macek. Proti Karlovarsku musí Čechmánek a spol. dřít od první výměny. „Musíme hrát nadoraz, na hraně,“ ví. „Ve sportu se každé zaváhání trestá. Soupeři se neptají, umí toho využít,“ přidává.

Zlínští volejbalisté si nedfrknou ani po Vánocích. Vždyť jen pět dnů po souboji s Karlovarskem čeká Fatru důležité střetnutí na palubovce Odolena Vody.

„Komplikace to není, protože jsme zvyklí hrát mezi svátky. Kopírujeme systém hokeje. Akorát letos nám situaci ztížil národní tým, který se na poslední chvíli propracoval do olympijské kvalifikace a mužstva, které mají v týmu reprezentanty, si utkání mezi svátky odložily,“ vysvětluje Macek. Jelikož Zlín ani Odolena Voda žádné takové borce na soupiskách nemají, před Silvestrem si to rozdají o extraligové body.