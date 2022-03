„Abychom měli s Plzní lepší vzájemnou bilanci, musíme nyní doma v sobotu vyhrát o více než osm gólů (první zápas 23:29 – pozn. red.). To je zásadní cíl, třebaže ne snadný,“ uvědomuje si Mičkal sílu Západočechů, aktuálně druhého celku extraligové tabulky. „Pokud se nám to podaří, pak v posledním kole musíme vyhrát v Kopřivnici a doufat ve výhru Karviné v Plzni,“ prozradil propočty, které by dostaly Valachy na výhodnější druhou příčku a postavení před vyřazovacími boji play-off. „Cítím, že současný výběr je dobře poskládaný, má svou sílu a může udělat úspěch. Nechci tady vykřikovat přehnané cíle, jdeme pokorně zápas od zápasu. Ale za mě můžeme pomýšlet na medaili, možná i účast ve finále. O titulu všichni sníme,“ pousmál se 33letý křídelník, jemuž v kabině nikdo neřekne jinak než „Vápno“.