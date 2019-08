Pořadatelé v podniku pořádném za podpory města Slavičín a spousty místních sponzorů, vypsali čtyři soutěže.

Za stoly si to rozdají ve 24. ročníku Memoriálu Františka Trlla dvoučlenná družstva. V 11. ročníku Memoriálu Oldřicha Kozáčka budou hrát i jednotlivci. Na programu je i soutěž hráčů působících nejvýše v divizi. U stolních tenistů ze Slovenska do 3. ligy. V tomto podniku je nutné předložit soupisku, nebo nastoupit podle aktuálního žebříčku. Na Valašsku si v 17. ročníku Memoriálu Milana Maryáše zahrají také borci nad 40 let.

Ve Slavičíně se očekává účast kolem 70 stolních tenistů z Moravy, Čech a Slovenska. K favoritům budou patřit hráči ze Slovenska. Na Valašsku si letos zahraje také bývalá krajská jednička Tomáš Smýkal, který v součastném období působí v prvoligové Moravské Slavii Brno.

,,Naší hlavní prioritou ale je, aby k nám přijelo co nejvíc hráčů z našeho kraje,“ přeje si Jančařík.

Loni se v oblíbeném turnaji na slavičínských stolech představilo 49 hráčů z 20 klubů.

Vítězství v hlavní soutěži jednotlivců vybojoval jeden z nejlepších českých obranářů reprezentant bundesligového týmu SV SR Hohenstein Roland Krmaschek, který ve finále porazil ve třech setech Patrika Klose (KST Ostrava). Soutěž hráčů do divize vyhrál Michal Ježo (STO Trenčín-Prusy). V měření sil veteránů nad 40 let dominoval Oliver Škopec z SK Polstav Bystričany. Prvenství v klání dvoučlenných družstev vybojovala dvojice Roland Krmaschek, Patrik Klos (SV SR Hohenstein, KST Ostrava).

Sobotní prezentace ve Slavičíně bude probíhat mezi 8. a 8.45 hodinou. První zápasy v místní sportovní hale začnou v 9 hodin. Blok finálových duelů ve všech soutěžích je na programu mezi 17. a 20. hodinou.