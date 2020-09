,,Jedná se o nejstarší, ale hlavně nejkvalitněji obsazenou stolně tenisovou akci v období kolem startu každé nové sezony na Valašsku, ale i ve Zlínském kraji,“ upozorňuje předseda oddílu stolního tenisu ve Slavičíně Zbyněk Jančařík.

Letošní ročník turnaje má však kvůli koronavirové pandemii svoje specifika.

,,Vstup do slavičínské sportovní haly bude povelený pouze osobám bez příznaků virového onemocnění a těm, kteří v tomto období nejsou v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19. Při vstupu do sportovní haly se bude provádět desinfekce rukou a může být změřená teplota. Dále bude nutné dodržovat nařízení a doporučená hygienická opatření. V některých prostorách haly se budou nosit roušky a desinfikovat si ruce,“ děkuje za pochopení kvůli mimořádným opatřením Jančařík.

Pořadatelé v podniku pořádném za podpory města Slavičín a spousty místních sponzorů, vypsali čtyři soutěže.

Za stoly si to rozdají ve 25. ročníku Memoriálu Františka Trlla dvoučlenná družstva. V 12. ročníku Memoriálu Oldřicha Kozáčka budou hrát jednotlivci. Na programu je i soutěž hráčů působících nejvýše v divize a stolních tenistů ze Slovenska do 3. ligy. Ta je 2. ročníkem Memoriálu Jardy Fojtů. V tomto podniku je nutné předložit soupisku, nebo nastoupit podle aktuálního žebříčku. Na Valašsku si ještě v 18. ročníku Memoriálu Milana Maryáše zahrají borci nad 40 let.

Ve Slavičíně se očekává účast 60 až 70 stolních tenistů z Moravy, Čech a Slovenska. K favoritům budou patřit hráči ze Slovenska.

,,Naší hlavní prioritou ale je, aby k nám přijelo co nejvíc hráčů z našeho kraje,“ přeje si Zbyněk Jančařík.

Loni se v oblíbeném turnaji na slavičínských stolech představilo 66 stolních tenistů z 30 oddílů z Česka, Slovenska a Polska.

Vítězství v hlavní soutěži jednotlivců vybojoval reprezentant prvoligové Moravské Slavie Brno odchovanec KST Zlín Tomáš Smýkal. Soutěž hráčů do divize a 3. slovenské ligy vyhrál Ivan Páleník z Nové Dubnice. V měření sil veteránů nad 40 let dominoval také Slovák z Nové Dubnice Ivan Páleník. Prvenství v klání dvoučlenných družstev vybojovala dvojice Tomáš Smýkal, Jan Dufek (Moravská Slavia Brno, KST Zlín).

Sobotní prezentace ve Slavičíně bude probíhat mezi 8. a 8.45 hodinou. První zápasy v místní sportovní hale začnou v 9 hodin. Blok finálových duelů ve všech soutěžích je na programu mezi 17. a 20. hodinou.