První duel je na programu v sobotu 12. února ve zlínské sportovní hale Datart. Výkop bude ve 20 hodin. Druhé utkání se bude hrát v sobotu 19. února v pražské sportovní hale v Radotíně od 19 hodin. Případné třetí rozhodující střetnutí by se odehrálo v sobotu 26. února na zlínské půdě.

,,Sparta Praha předvádí agresivní sálový fotbal ozdobený pohlednými kombinačními akcemi. Pražané jsou silní v obraně i v ofenzívě, jejich hráči si rozumí s balónem a nebezpečné jsou jejich standardní situace,“ podělil se trenér Zlína Tomáš Ulman o základní poznatky o atraktivním soupeři.

Tým z krajského města je v sérii o postup do Final four mírným favoritem.

,,Taktiku ve čtvrtfinále postavíme na pozorném bránění a napadání soupeřovy rozehrávky. Tím bychom měli mužstvo pražské Sparty donutit k chybám. Samozřejmě je nutné proměňovat šance. Pozor si musíme také dávat na největší oporu Pražanů jejich nejlepšího střelce Marka Cimpla,“ uvědomuje si Ulman.

Zlínského kouče by také potěšilo, kdyby do hlediště sportovní haly Datart přišlo co nejvíc fanoušků.

,,Diváci by tak pro náš tým vytvořili patřičnou atmosféru. Pro naše mužstvo by to byl hráč navíc,“ přeje si Tomáš Ulman.