Z regionálních běžců skončil ještě Andrej Višněvský (Fyzio Step, 1:12:54) šestý, Marek Brulík z Uherského Brodu v čase 1:16:06 devátý a Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK, 1:18:05) desátý.

Závod pořádali organizátoři zlínského filmového festivalu společnost FILMFEST s.r.o. společně se spolkem Běhy Zlín. Startérem byl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Nejúspěšnější český vytrvalec v závodě Filip Vabroušek na něho formu dolaďoval v sobotu 7kilometrovým rozklusáním na cyklostezce podél Dřevnice.

,,V nedělním půlmaratonu jsem chtěl zabojovat o co nejlepší výsledek,“ plánoval mladý malenovický vytrvalec.

To se mu také podařilo.

,,Hned po startu se Keňané vzdálili všem soupeřům. Já jsem dlouho na trati bojoval s Martinem Kučerou a Lukášem Kučerou. Lukáš Kučera odpadl z naší skupinky v průběhu 19. kilometru, já jsem pak na třetí příčku zaútočil 700 metrů před cílem, kdy Martin Kučera nedokázal zareagovat na moje ostré zrychlení tempa,“ upozornil Vabroušek.

Toho na trati nepotkala žádná krize.

,,Bylo to i tím, že se běželo v ideálním počasí,“ pochvaloval si reprezentant AK Zlín.

Ten je také spokojený s výsledným časem.

,,Byl to můj druhý nejrychlejší půlmaraton v kariéře. Rychlejší jsem byl jenom v loňském roce v listopadu v Otrokovicích, kdy jsem v Memoriálu Josefa Podmolíka zaběhl čas 1:09:25,“ těší Filipa Vabrouška.

Rovněž v závodě žen dominovaly Keňanky z Benedek Teamu. Zvítězila v čase 1:18:10 Cheborioth Philice Kipkerio, před Jemaiyo Vitalyne Kibii, jež byla v cíli o 1 sekundu pomalejší, bronz si pověsila na krk obhájkyně prvenství z loňského roku Brňačka Markéta Vechetová (SK Meteor Brno, 1:19:06).

Z regionálních běžkyň skončila Jana Žaludková ze Zlína (1:33:52) sedmá, Tereza Koutná (VRT Zoubek Vsetín, 1:35:46) osmá a Veronika Vavrušová (Proběhni svět, 1:35:52) devátá.

Markéta Vechetová v loňském roce zlínský Festivalový půlmaraton vyhrála. Letos v něm startovala už počtvrté.

,,Do Zlína se vždycky těším. Líbí se mi atmosféra kolem tohoto červnového půlmaratonu. Navíc letos se vydařilo také počasí. Jenom mě na trati trochu překvapily malé kopečky,“ přiznala nejúspěšnější česká běžkyně v závodě Vechetová.

Na začátku závodu zvolila optimální tempo.

,,Keňanky šly hned na začátku dopředu a já jsem si před ostatními soupeřkami držela dostatečný odstup. Na druhou příčku jsem se probojovala v průběhu 4. kilometru a už jsem na ní zůstala až do cíle,“ prozradila vytrvalkyně z Brna.

S dosaženým časem je spokojená.

,,Ale mohl být o několik sekund lepší. Ovšem téměř celý závod jsem běžela osamoceně. Chyběla mi spolupráce se soupeřkami,“ uvedla v cíli 32letá Brňačka Markéta Vechetová.

V letošním ročníku zlínského Festivalového půlmaratonu se po zaznění startovního výstřelu na trať vydalo 1445 běžců. Z toho bylo 496 půlmaratonců, 381 čtvtrmaratonců a 568 členů čtyřčlenných a premiérově i tandemových štafet.

Závod se běžel v nezvykle chladném počasí. Bylo zataženo, teplota se pohybovala kolem 18 °C.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE FESTIVALOVÉM PŮLMARATONU VE ZLÍNĚ 2024:

Muži do 29 let: Kipkorir Albert Tonui (Keňa) 1:08:41

Muži do 39 let: Maiyo Kiptum Hillary Kimaiyo (Keňa) 1:08:34

Muži do 49 let: Martin Kučera (Eleven Run Team) 1:10:55

Muži do 59 let: Andrej Psota (Monet +) 1:24:46

Muži nad 60 let: Juri Šved (Ukrajina) 1:40:37

Ženy do 29 let: Tereza Koutná (VRT Zoubek Vsetín) 1:35:46

Ženy do 39 let: Cheborioth Philice Kipkerio (Keňa) 1:18:10

Ženy do 49 let: Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:20:56

Ženy do 59 let: Hana Laciková (Staříč) 1:38:16

Ženy nad 60 let: Jarmila Jašíčková (Brno – Bohunice) 1:44:17