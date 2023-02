,,Zlín byl lepší ve všech florbalových činnostech,“ stručně konstatoval a uznal trenér Valachů Michal Kvapil.

,,Úvodních 10 minut jsme dělali zbytečné chyby v rozehrávce. Nedařila se nám ani kombinace. Naše hra se uklidnila, až jsme si vypracovali čtyřbrankový náskok. To trvalo až do konce druhé třetiny, kdy jsme dvakrát propadli v založení brejku a jednou v důrazu před naší brankou. Třetí dějství bylo vyrovnané. V něm jsme se snažili utkání dohrát bez zranění. To se také podařilo,“ byl po derby spokojený jeden ze zlínských koučů Vladimír Blažek starší.

Dařilo se také dalším mužstvům ze zlínského regionu.

Celek FBC Slovácko rozstřílel Orlovou 10:4. O osudu tohoto střetnutí rozhodla první třetina. V ní domácí v 18. minutě vedli 5:2. Ve druhé části sice Orlová korigovala na 5:4, vývoj zbytku duelu si však už tým z Uherského Hradiště pohlídal.

Naplno bodoval tak Hluk, který zdolal Šternberk 9:6. Hrdinou tohoto zápasu byl Michal Kundrata. Ten si připsal hattrick.

Vsetínské mužstvo uspělo alespoň v dohrávce 2. kola. V ní Valaši vyhráli v Krnově 4:3 v prodloužení. O vítěznou trefu se postaral už po 24 sekundách prodloužení Tomáš Březík.

VÝSLEDKY 31. KOLA DIVIZE:

FLORBAL VSETÍN – ZLÍN LIONS 4:11 (0:4, 3:4, 1:3)

Branky: Húšť, Březík, Tomanec, Zajíc – Vodica 3, Jiříček 3, Haša 2, Koňařík, Jakub Vít, Vojtěch Blažek.

Vsetín: Tománek, Chovanec – Húšť, Novák, Seevald, Viktora, Jiří Vaculík, Macek, Zajíc, Filip Vaculík, Březík, Žůrek, Malý, Tomanec, Knebl, Mynář. Trenér: Michal Kvapil. Vedoucí mužstva: Patrik Seevald.

Zlín: Steiger (Bobál) – Kořének, Vojtěch Blažek, Horník, Vodica, Kresa, Jakub Vít, Koňařík, Malošík, Vladimír Blažek ml., Pankuch, Haša, Baroň, Javořík, Samohýl, Jiříček. Trenéři: Vladimír Blažek st., Miroslav Kořének. Asistent trenéra: Daniel Vít.

FBC SLOVÁCKO – 1. FBK EAGLES ORLOVÁ 10:4 (5:2, 1:2, 4:0)

Branky FBC Slovácko: Jakub Číž 4, Chromek 3, Janča, Hadaš, Blizňák.

FBC Slovácko: Šenkeřík, David Číž – Ides, Chromek, Körber, Jakub Číž, Janča, Malíček, Zatloukal, Otépka, Hadaš, Tvrdoň, Blizňák. Trenér: Jiří Provazník. Vedoucí mužstva: Jiří Chromek.

SPARTAK HLUK – FBC ŠTERNBERK 9:6 (3:2, 5:1, 1:2)

Branky Hluku: Kundrata 3, Martin Krchňaček 2, Bobáčik 2, Šimíček, Zálešák.

Hluk: Podškubka, (Tichopádek) – Rochovanský, Vystrčil, Tomáš Tuhý, Bartoš, Hubáček, Šimíček, Hájek, Bobáčik, Martin Krchňáček, Váňa, Kundrata, Martin Tuhý, Zálešák. Hrající trenér: Pavel Rochovanský. Kustod: David Nosek. Masér: Martin Kelíšek.

DOHRÁVKA 2. KOLA:

FBC ORCA KRNOV – FLORBL VSETÍN 3:4 (0:2, 1:0, 2:1 – 0:1)

Branky Vsetína: Březík 2, Zajíc, Macek.