Čtvrtfinálové souboje ve 14. ročníku Zimní ligy v malé kopané ve Fryštáku favorité zvládli. Z postupu do semifinále soutěže, jenž je v letošní sezoně také 3. ročníkem Memoriálu Martina Trojáka, se radovaly celky Benfiky, Kocoviny, Poskládaných ze Štípy a se štěstím až po dodatkových penaltách i mužstvo Lešení.

Svoji roli bez problémů splnila Benfika, která zdolala fryštacké béčko 17:2. ,,Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Domácí tým podal na těžkém terénu sympatický výkon. My jsme však byli fotbalovějším mužstvem a bojovného soupeře jsme přehrávali přízemní kombinací. Pochvalu zaslouží bek Bronislav Červenka. Náš elitní obránce od první do poslední minuty podporoval naši ofenzívu,“ hodnotil povedený duel jeden z koučů Benfiky Aleš Hellebrand.

Nezaváhala ani Kocovina. Obhájci titulu rozstříleli Louky 9:0. Čisté konto vychytal Martin Mikel. ,,Na začátku střetnutí jsme se trochu trápili. S přibývajícími minutami jsme se ale dostali do tempa. Mladý tým Louk nám však vzdoroval. My jsme ovšem byli lepším mužstvem. Hráli jsme chytře v obraně a pomocí rychlé rozehrávky jsme přecházeli do útoku. A protože jsme téměř celý zápas drželi balón na kopačkách, tak jsme celek z předměstí Zlína moc na dostřel naší brány nepouštěli,“ užíval si čtvrtfinále autor hattricku v utkání útočník Kocoviny Pavel Petráš.

Těžkou práci měli Poskládaní, než udolali Kašavu 5:3. ,,Na Kašavu neumíme zahrát. Problémy nám dělal důraz soupeře v osobních soubojích. Navíc kluzký povrch hrací plochy ztěžoval naši kombinaci,“ přiznal forvard Poskládaným Matěj Velev.

Jeho tým ale duel zvládl takticky a radoval z dvougólového vítězství. ,,Prohrávali jsme 0:1. Později jsme skóre otočili na 4:1. Kašavský celek v průběhu druhého poločasu ovšem skóre korigoval na 4:3. Definitivně nás tak uklidnila až pátá branka. Tu vstřelil v jednapadesáté minutě Martin Laciga,“ popsal vývoj skóre Velev.

Nejdramatičtější byl čtvrtý čtvrtfinálový duel. V něm Lešení udolalo tým Black§White 5:4 až po penaltovém rozstřelu. ,,Ve vyrovnaném souboji se oba týmy soustředily na pozornou defenzívu. Oba celky čekaly na chyby soupeře. My jsme vedli 3:1 a 4:2. Mužstvo Black§White ovšem ve druhé půlce zápasu skóre srovnalo na 4:4. O našem postupu do semifinále tak rozhodly až dodatkové penalty. Tu klíčovou proměnil Jindřich Kolář,“ oddechl si po náročném zápase vedoucí Lešení Vratislav Rudolf.

Výsledky čtvrtfinálových utkání:

Benfika – Fryšták B 17:2 (Blanař 5, Sklenář 3, Václav Pavlíček 3, Bronislav Červenka 2, Bůžek 2, Nečas, Daniel Kolář – Vavruša, Páleníček), Kocovina – Louky 9:0 (Petráš 3, Ivo Lošťák, Josef Křenek, Lukáš Skalička, Martin Holomek, Chudý, Kahaja), Poskládaní – Kašava 5:3 (Laciga 2, Velev, Roman Holík ml., Elšík – Petr Zbranek 2, Povolný), Lešení – Black§White 4:4, penalty: 2:0 (Vavruša 2, Dočkal 2, Jindřich Kolář – Hřebačka, Julina, Hruška, Ondřej Kučera).

Program semifinálových zápasů:

Sobota 2. února 2019: Kocovina – Poskládaní (16), Benfika – Lešení (17.30).