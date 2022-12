Do soutěže se zapojí kromě místních celků rovněž kolektivy z blízkého okolí ze Štípy, Kostelce a Rackové.

,,V letošním ročníku soutěže v porovnání s minulými roky sice ubylo mužstev, všechny silné týmy se však přihlásily. Proto to letos možná bude nejkvalitnější soutěž v historii Fryštácké ligy,“ tuší hlavní turnajový organizátor Tomáš Rudolf.

Ten vysvětlil hrací systém.

,,Ten se nemění. V první fázi se všechny týmy utkají jednokolově každý s každým. Čtyři nejlepší celky postoupí do semifinále. To se bude hrát na jeden zápas. Vítězové semifinále postoupí do souboje o první místo,“ vysvětluje kritéria Rudolf.

Finále je na programu v sobotu 28. ledna od 16.30 hodin. Ve stejný den se bude od 15 hodin ještě hrát duel o 3. místo.

,,O mety nejvyšší pravděpodobně zabojují tři mužstva. Silná bude Benfika. Celek koučovaný Martinem Slaměnou, který má početnou soupisku, hodně touží už konečně získat titul. Ten chtějí samozřejmě obhájit Poskládaní ze Štípy. Štípský kolektiv turnaj odehraje s roky ustálenou a hlavně sehranou sestavou a jeho útočný herní styl bude dělat problémy všem soupeřům. Nejlépe turnajovým triumfem bude chtít uctít svého bývalého spoluhráče Martina Trojáka tým Kocoviny. Překvapit může i posílené mužstvo Black§White. Kvalitní soupisku má i Kostelec. Nováček soutěže Racková bude sbírat hlavně zkušenosti“ tipuje Tomáš Rudolf.

Zimní liga ve Fryštáku, v níž se představí spousta ligových fotbalistů, má na ploše v tamním areálu oddílu kopané pevný program.

,,Hrát se bude za každého počasí. Všechny zápasy se odehrají na umělé trávě. Většina z nich pod umělým osvětlením. V základní části jsou každou sobotu vždy od 13.30, 15, 16.30 hodin na programu tři duely. Kvalitní bude i zázemí turnaje. Opět je připravená krytá tribunu, z ní bude možné duely sledovat i za velmi nepříznivého počasí. V areálu hřiště bude každý hrací den otevřená hospůdka s občerstvením,“ zve na letošní ročník Fryštácké zimní ligy v malém fotbale Rudolf.

Prvenství obhajuje mužstvo Poskládaných, které v roce 2020 ve finále porazilo Benfiku 5:2. Na bronzové příčce skončil tým Kocoviny.

V sezonách 2020 – 2021 a 2021 – 2022 se Zimní liga v malém fotbale ve Fryštáku kvůli koronavirovým opatřením nehrála.

VÝSLEDKY 1. KOLA:

Poskládaní – Benfika 1:9 (Jiří Štefan – Houser 2, Blanař 2, Pavlíček 2, Jokl, Gettler, Daniel Kolář), Kocovina – Black&White 7:15 (Luděk Lošťák 2, Josef Křenek 2, Bronislav Krajča, Ivo

Lošťák, Lukáš Skalička – Petr Červenka 7, Hruška 3, Halaška 2, Hřebačka, Jakub Červenka, Hanačík), Kostelec – Racková 4:2 (Matějíček, Tomáš Křenek, Plechač, Karpeka – Matěj Adamík, Vajda).

PROGRAM 2. KOLA:

Sobota: 10. prosince:

Black&White – Kostelec (13.30), Benfika – Racková (15), Poskládaní – Kocovina (16.30).