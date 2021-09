Vypsány jsou kategorie: Muži (ročník 1986 – 2001), Junioři (ročník 2002 – 2005), Střelci (ročník 2006 a více), Ženy (bez omezení věku), Hardtail (bez omezení věku, podmínkou je pevný rám), Gentlemen (ročník 1976 – 1985), Legendy (ročník 1975 a níže) a Paradownhill (bez omezení věku, vícestopé kolo).

,,Přihlásit se do závodu je možné elektronicky do středy 1. září do 22 hodin. Za zvýšené startovné také na místě v den závodu,“ upozorňuje ředitel závodu Lukáš Nášel.

V pátek 3. září odpoledne mezi 14. a 18.30 hodinou budou v Trnavě probíhat neoficiální nepovinné tréninkové jízdy. Najet si trať bude možné ještě v sobotu dopoledne mezi 8. a 10. hodinou.

Start první ze čtyř měřených jízd (RZ) je v 11 hodin. Ty se pojedou na dvou tratích.

Pro nejlepší bikery jsou připravené zajímavé věcné i finanční odměny. Čtyři absolutně nejrychlejší jezdci bez rozdílu kategorii obdrží prize money 1500 Kč, 1000 Kč, 700 Kč a 300 Kč.

PROGRAM ZÁVODU VE SJEZDU HORSKÝCH KOL V TRNAVĚ 2021:

Pátek 3. září:

14.00 – 18.30 Shakedown (nepovinný trénink)

Sobota 4. září:

7.30 – 10.00 Registrace do závodu

8.00 – 10.00 Povinný trénink

11.00 Start 1. měřené jízdy (RZ 1) Levá

12.20 Start 2. měřené jízdy (RZ 2) Levá

13.50 Start 3. měřené jízdy (RZ 3) Pravá krmelec

15.10 Start 4. měřené jízdy (RZ 4) Pravá krmelec

16.30 Vyhlášení výsledků