V okolí Velkých Karlovic se konaly dva závody na kolečkových lyžích ze seriálu Skiroll Classics.

závod na kolečkových lyžích Skiroll Classics ve Velkých Karlovicích 2023 | Foto: se svolením Romana Štvrteckého

První 27,6 kilometru dlouhý závod klasickou technikou vyhrál v čase 1:12:59 Michal Vank (Sun Sport Team), před Františkem Molvou (SKI team Vysočina, 1:13:08), třetí byl Jakub Strouhal (Fenix SKI team Jeseník, 1:13:09).

Z regionálních lyžařů se nejvíc dařilo Tomášovi Frýdlovi ze Vsetína (Sun Sport Team, 1:18:32), který ovládl elitní kategorii čtyřicátníků. David Štvrtecký (SKB Velké Karlovice, 1:28:14) skončil v kategorii juniorů Open druhý.

,,Nepodařilo se mi dobře odstartovat a od začátku jsem musel předjíždět skupiny lyžařů přede mnou. Závod se jel v obrovském horku, v jeho průběhu jsem příliš nepil, proto jsem měl obavu z velké krize. Naštěstí v závěru se mi jelo dobře. Navíc mě motivovalo, že podél trati byla spousta diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ pochvaloval si po sobotním závodu 40letý Tomáš Frýdl.

V závodu žen zvítězila Tereza Hujerová (XC Sport.cz Swienor Team, 1:35:33), před Gabrielou Masaříkovou (KB Jilemnice, 1:46:27), třetí příčku obsadila Kateřina Sedláčková (eD system Silvini Team, 1:48:42).

V závodu klasickou technikou si na Valašsku zazávodilo 79 lyžařů a lyžařek.

Trať s převýšením 170 metrů vedla ze Vsetína po cyklostezce kolem Bečvy, přes Janovou, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinku do cíle u Pepicentra ve Velkých Karlovicích.

Druhý závod se jel volnou technikou. Měřil 10,8 kilometru a měl převýšení 500 metrů. Start byl u radnice v Karolince. Trať poté vedla do Nového Hrozenkova a do údolí Vranča. Cíl byl v nadmořské výšce 900 metrů pod vrcholem Kohútky.

Na start se postavilo 44 lyžařů a lyžařek.

Mezi muži v něm zvítězil Jakub Augsten (SG Jablonec, 40:04), před Slovákem Matějem Horniakem ze Spartaku Myjava, který byl o 8 sekund pomalejší, třetí byl Michal Vank (Sportovní tým Sun, 41:04).

Tomáš Frýdl (Sportovní tým sun, 44:53) znovu vyhrál elitní kategorii čtyřicátníků. David Štvrtecký (SKB Velké Karlovice) ovládl v čase 43:13 juniorskou kategorii Open.

,,Před startem bylo poměrně příznivé počasí. Tentokrát jsem dobře odstartoval a až do poloviny Vranče jsem jel na předních příčkách. V závěrečném těžkém stoupání před Kohútkou mi však ve velkém horku docházely síly a do cíle jsem dojel úplně vyčerpaný. Na prvenství mezi čtyřicátníky to ale stačilo,“ přiznal po nedělním závodu Frýdl.

Mezi ženami vybojovala prvenství Tereza Hujerová (XC Sport.cz Swienor Team, 49:13), před Kateřinou Švýcarovou (Sportovní tým

Sun, 54:20), třetí skončila Kateřina Sedláčková (eD Systém Silvini Team, 57:22).

Závod pořádal SKB Velké Karlovice. Hlavními partnery byli Franz Josef Kaiser, Valašsko Horní Vsacko, Zlínský kraj a obec Velké Karlovice.