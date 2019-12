Ve Sportbaru v Hrádku proběhlo začátkem prosince losování tradičního slavičínského Štěpánského turnaje za účasti zástupců týmů. Letos se bude hrát již 37. ročník, což řadí toto klání mezi nejstarší futsalový turnaj v České republice.

Ve Slavičíně se letos koná již 37. ročník Štěpánského turnaje. | Foto: Michaela Maňasová

Počátky Štěpánského turnaje sahají do začátků osmdesátých let, kdy se parta nadšenců 26. prosince scházela v tělocvičně místní školy a jako branky ještě sloužily "Švédské bedny". Po dostavbě sportovní haly se turnaj přesunul do větších prostor a začalo se hrát podle pravidel sálového fotbalu.