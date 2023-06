Zlínský vytrvalec Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team) a Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) zvítězili v 7. ročníku trailového běhu miomoveRun. Ten se konal v sobotu 10. června ve Slavičíně. Závod byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2023.

miomoveRun ve Slavičíně | Foto: František Raška

Višněvský, který ve Slavičíně obhájil prvenství z loňského roku, letos na Valašsku dosáhl v hlavním závodu dlouhém 20 kilometrů, rozloženém do čtyř okruhů, s celkovým převýšením 536 metrů, času 1:29:23. Druhou příčku obsadil se ztrátou 5 minut a 25 sekund Matěj Beníček z Malenovic hájící barvy otrokovického týmu KESBUK, bronz bral za čas 1:35:25 Jan Bečica (Valachbajk team), čtvrtý byl Ivan Balíček ze Zlína (1:39:59), pátý do cíle doběhl další zlínský vytrvalec Martin Hečko (Valachbajk team, 1:41:29).

,,Do Slavičína jsem se těšil na krásnou trať, hlavně na seběh lesem podél Lipovského potoka mezi druhým a třetím kilometrem v každém okruhu. To je nejhezčí úsek celého seriálu Běhy Zlín,“ tvrdí Višněvský.

Ten po startu na čele běžel společně s Matějem Beníčkem. Ostatní soupeři měli za nimi už větší odstup.

,,První okruh jsem běžel trochu zadrženě, abych si osahal trať a také se ujistil, jestli jsem na závod fyzicky připraven. Už v prvním stoupání jsem cítil, že to bude dobré. Od Matěje, který byl trochu unavený, jsem se definitivně odpoutal v nejprudším stoupání v průběhu 4. kilometru. Pak jsem se zbývající tři okruhy snažil běžet naplno. Čtvrtý okruh byl tradičně hodně náročný,“ prozradil Andrej Višněvský.

Radost mu udělal také výsledný čas v cíli.

,,V porovnání s minulým rokem jsem se ve Slavičíně zlepšil o 2 minuty a 37 sekund,“ pochvaloval si 32letý vytrvalec ze Zlína.

Ten si užívá každý závod. V posledních dvou víkendech vyhrál červnový Běh na 2 míle ve Zlíně, uspěl ve zlínském Festivalovém půlmaratonu a dominoval ve Slavičíně.

,,Sdílená radost s ostatními běžci je však pro mě cennější, než výsledky,“ tvrdí Višněvský, který by chtěl aktuální formu prodat i tuto sobotu 17. června kdy se postaví na start Olomouckého půlmaraonu.

V 20 kilometrovém závodu žen získala Eva Kučerová prvenství za čas 1:58:28. Stříbrná Hana Laciková ze Staříče byla v cíli pomalejší o 4 minuty a 47 sekund, třetí příčku obsadila Veronika Brázdová (Valachbajk team, 2:09:50), Petra Macková (STG Zlín, 2:11:40 skončila čtvrtá, pátá doběhla Petra Oubělická (2:14:48).

,,Závod jsem si do Slavičína přijela jen užít. Minulý týden jsem dobrala další antibiotika, takže jsem posledních 14 dnů téměř vůbec neběhala. Kvůli nemoci jsem se nemohla zúčastnit ani Festivalového půlmaratonu ve Zlíně, na který jsem se moc těšila,“ přiznala Eva Kučerová.

Hned po startu běžela mezi ženami na prvním místě.

,,Konkurence mezi ženami v 20 kilometrovém závodu byla ale tradičně slabší,“ uznala vytrvalkyně z Lukova.

Počasí jí příliš nevyhovovalo.

,,Po bouřkách to byl běh jako v prádelně, místy to také dost klouzalo. Navíc jsem trochu podcenila občerstvování, proto jsem od 10. kilometru cítila, že mi chybí energie. A to mi ještě od poloviny závodu hodně píchalo v boku. V posledním okruhu mi došly téměř všechny síly a tak jsem počítala každý metr do cíle,“ svěřila se ještě Kučerová.

Po závodě si s chutí dala vychlazené pivo a pak už spěchala domů do Lukova balit kufry na dovolenou do Egypta, kam i s manželem a synem ještě v sobotu večer odletěli.

Do cíle všech tří letošních závodů miomoveRun ve Slavičíně doběhlo 132 vytrvalců.

Počasí i podmínky odpovídaly tradičnímu slavičínskému standardu. Bylo horko, dusno, místy se běželo na rozbahněné trati.

Dalším závodem zařazeným do seriálu Běhy Zlín 2023 bude ve středu 21. června Běh olympijského dne v Otrokovicích. Tento závod, který odstartuje v 18 hodin, se koná na atletické dráze stadionu Jiskry Otrokovice. Online přihlásit se do něho je možné na stránkách www.behyzlin.cz.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 20 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2023:

Muži do 39 let: Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:29:23

Muži do 49 let: Ivan Balíček (Zlín) 1:39:59

Muži do 59 let: David Lavička (Ghost Team) 1:47:41

Muži nad 60 let: Josef Hubáček (Slovan Luhačovice) 1:57:02

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 1:58:28

Ženy do 49 let: Petra Oubělická 2:14:48

Ženy nad 50 let: Hana Laciková (Staříč) 2:03:15

VÍTĚZOVÉ DALŠÍCH ZÁVODŮ MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2022:

10 kilometrů:

Muži: Marian Papšík 49:49

Ženy: Markéta Laciková (TJ Slezan Frýdek-Místek) 55:14

5 kilometrů:

Muži: Ondřej Soukeník (Gauneři Zlín) 25:00

Ženy: Dita Drátovníková 26:30

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ V HLAVNÍM ZÁVODU MIOMOVERUN (2017 – 2023):

1. ročník 2017 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Libor Trtek (Univerzita Brno) 1:29:51

Jana Orsavová (Zlín) 2:05:13

2. ročník 2018 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:38:10

Lucia Friedlaenderová (Mattoni FreeRun Zlín) 2:01:08

3. ročník 2019 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 1:20:15

Jana Žaludková (Zlín) 1:47:30

4. ročník 2020 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Zdeněk Lasák (Uherský Brod) 1:36:07

Jana Žaludková (Zlín) 1:59:06

5. ročník 2021 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Ondřej Minařík (Valachbajk Team) 1:37:32

Jana Žaludková (Zlín) 1:51:28

6. ročník 2022 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:32:00

Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:52:24

7. ročník 2023 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):