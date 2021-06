Pořadatelé připravili tři závody. Všechny mají start i cíl v Zámeckém parku v prostoru před kuželnou ve Slavičíně.

Start hlavního 20kilometrového běhu rozloženého do čtyř okruhů je v 9 hodin, o 5 minut později odstartuje 10kilometrový závod a v 9.10 hodin uslyší běžci startovní výstřel závodu na 5 kilometrů.

Online registrace předem je 300 Kč. Startovné při registraci v den závodu je 400 Kč.

,,Pro účastníky závodu jsme připravili dárky v hodnotě 25 000 Kč. Každý registrovaný běžec letos dostane vosk na boty od internetového obchodu Outdoor a sport Slavičín. Dále máme připravené odznáčky s logem miomoveRun, účastnickou medaili, která bude letos větší a dřevěná. Samozřejmostí je občerstvení na trati a v cíli. Dále po doběhu každý účastník všech našich závodů dostane banán a tyčinku od Nutrendu a k tomu možná ještě ovocné kapsičky od Linea Nivnice. Nejrychlejší běžci budou odměněni zajímavými cenami. A to sportovním vybavením od Outdoor a sport Slavičín, nebo zdravými a užitečnými přípravky od lékárny Dahlia a také kancelářskými potřebami od Profipaper Slavičín, nebo knihou zdravá kuchařka. Zajímavé ceny připravily rovněž slavičínská prodejna HELP a firma Kovos Slavičín. Nejlepší vytrvalci se můžou těšit i na víno od Janotovy vinotéky a poukázky do Fér Kaffé Veronica. Pro vítěze máme i volné vstupenky na hudební festival Karpatyfest, který se bude konat na konci června rovněž ve slavičínském Zámeckém parku,“ prozradila hlavní organizátorka závodu Barbora Malaníková.

Moderátorem a o hudební doprovod se ve Slavičíně postará oblíbený Aleš Ptáček.

,,V zázemí závodu se bude točit pivo a kofola. K jídlu se budou prodávat grilované steaky a grilované klobásy. Běžci, jejich doprovod i diváci můžou navštívit stánek Fér Kaffé Veronica, kde budou mít možnost nakoupit si a ochutnat domácí chlebíčky, něco sladkého a zdravé mošty z Hostětína. V plánu máme rovněž tombolu s dalšími hodnotnými cenami,“ zve na Valašsko všechny aktivní i pasivní sportovce Malaníková.

Hlavní pořadatelka také popsala trať závodu.

,,Po startu u kuželny se nejprve poběží okruh zámeckým parkem a poté směrem k základní škole. Po prudkém seběhu z kopce čeká krosaře okruh okolo rybníka. Pak následuje úsek přes louku a les směrem k Hájenkám. V závěru se poběží znovu z kopce ke kuželně.,“ uvedla Barbora Malaníková.

Členitý pětikilometrový okruh má převýšením 134 metrů.

V loňském 4. ročník trailového běhu se ve Slavičíně představilo 201 vytrvalců.

Hlavní dvacetikilometrový závod vyhrál v čase 1:36:07 Zdeněk Lasák z Uherského Brodu. V ženách vybojovala zlatou příčku díky času 1:59:06 zlínská vytrvalkyně Jana Žaludková. Desetikilometrový závod ovládl Dalibor Jedlička (SSK Vítkovice, 48:09), v ženách byla nejrychlejší Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 58:41). Na pětikilometrové trati na Valašsku dominovali Tomáš Janek z týmu LLB (25:03) a Hana Jurčíková (Uherský Brod, 29:15).