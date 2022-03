Ten dobře ví, že jeho tým nesmí soupeře podcenit.

,,Poslední souboj na půdě Jakubčovic jsme vyhráli 12:4. V pátek to ale bude daleko těžší duel. Zvlášť, když Severomoravané nastoupí i s největším tahounem Jakubem Petrem. Pozor si však musíme dávat i na další klíčové hráče Baracudy střelce Aleše Michálka a Daniela Vavroše,“ uvědomuje si Krajča.

Jakubčovice předvádí ofenzivní futsal. Podobný jako zlínské mužstvo.

,,Diváci se proto mají na co těšit. V utkání by totiž mohlo padnout hodně branek,“ zve na finále divize jedna ze zlínských futsalových opor.

Taktiku ovšem Krajča neprozradil. ,,Tu si nechám pro sebe. Soupeře máme načteného z videozáznamů. Víme o jeho silných i slabších stránkách. O výsledku ale rozhodne momentální forma obou týmů a také skutečnost, komu ještě v letošní futsalové sezoně zbylo víc sil. My jsme v play off odehráli jenom čtyři zápasy, Jakubčovice sedm,“ předpokládá Pavel Krajča, který by rád viděl v hledišti sportovní haly Datart co nejvíc fanoušků.

,,S jejich podporou se nám samozřejmě bude hrát líp,“zve na finále futsalový univerzál Zlína.