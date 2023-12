Bývalý český reprezentant v orientačním běhu Vojtěch Sýkora zvítězil ve 35. ročníku Štědrovečerního běhu v Luhačovicích. Sýkora v jednom z nejstarších běžeckých závodů v novodobé historii v Česku, dosáhl na dvoukilometrové trati, rozložené do dvou okruhů, času 5:37.

Ve Štědrovečerním běhu v Luhačovicích opět triumfovali Sýkora a Nevěřilová | Foto: Kateřina Nevěřilová

Stříbrnou příčku vybojoval Šimon Sláma, který měl v cíli ztrátu 1 sekundu, třetí místo bral za čas 5:47 úřadující vícemistr světa v radiovém orientačním běhu Libor Černocký, čtvrtou pozici obsadil Jakub Linhart (6:08), pátý byl Johan Vavrys (6:11).

Vojtěch Sýkora ve Štědrovečerním běhu v Luhačovicích obhájil prvenství z roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 a 2022. V roce 2020 se závod kvůli koronaviru nekonal.

Sýkora tak v domácím Štědrovečerním běhu triumfoval už podeváté.

,,Závod byl zajímavý až do konce. Sýkora o zisku prvního místa rozhodl až před poslední zatáčkou, kde si zkušeně pohlídal vnitřní stopu a vyhrál o jednu sekundu před osmnáctiletým Šimonem Slámou. Třetí v pořadí Libor Černocký začal na čelo mírně ztrácet v náběhu do druhého kola,“ informuje jeden z pořadatelů Libor Slezák.

Prvenství mezi ženami vybojovala Kateřina Nevěřilová, která zaběhla čas 7:29, druhá byla se ztrátou 4 sekund Dagmar Hubáčková mladší, na bronzové pozici skončila obhájkyně prvenství z roku 2021 a 2022 Sára Bednaříková (7:37), čtvrté místo obsadila Renata Hubáčková (7:42), pátá do cíle doběhla Blanka Cahlová (8:01).

,,Mezi ženami se o první příčce začalo rozhodovat v náběhu do druhého kola, kde se postupně vytvořily zhruba 20 metrové rozestupy mezi třemi nejlepšími běžkyněmi. Pro premiérové vítězství v kariéře v luhačovickém Štědrovečerním běhu si po loňském 3. místě doběhla rovnoměrně běžící Kateřina Nevěřilová,“ prozradil Slezák.

O letošní Štědrovečerní běh v Luhačovicích byl tradičně velký zájem.

,,Na start se ve všech kategoriích postavilo 134 běžců a běžkyň. Z toho v hlavním dvoukilometrovém závodu si zazávodilo 43 mužů a rekordní počet 28 žen. Dětí bylo celkem 63, z toho v kategorii do 6 let jich bylo 27, do 9 let 16 a do 14 let 20,“ informuje Libor Slezák.

Setkání běžců na Štědrý den odpoledne v lázeňském městě se však letos konalo v náročných podmínkách.

,,Den před nedělním závodem v sobotu napadlo v Luhačovicích 20 cm mokrého sněhu. Po nočním oteplení tak byla v neděli na trati spousta kaluží. Hodně nám ale pomohly Technické služby Luhačovice, které se snažily prostor závodu upravit, jak nejlépe to šlo,“ děkuje Slezák.

Štědrovečerní běh v Luhačovicích se konal na tradiční trati v prostorách u vjezdu do místní Zahradní čtvrti. Sledovalo ho zhruba 100 diváků, hlavně rodinných příslušníků závodníků. Byli to hlavně kamarádi, rodiče a prarodiče běžců.

Cenami bylo odměněno 6 nejlepších mužů a díky sponzorům všechny ženy. Ty dostaly mimo jiné houskový, nebo bramborový knedlík. V cíli dostaly ceny také všechny děti.

Další už 36. ročník luhačovického Štědrovečerního běhu se uskuteční v úterý 24. prosince 2024.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ VE ŠTĚDROVEČERNÍM BĚHU V LUHAČOVICÍCH 2023:

Děti do 6 let (300 metrů) – kluci: Matyáš Menini 1:23

Děti do 6 let (300 metrů) – holky: Adéla Slováková 1:21

Děti 7 – 9 let (300 metrů) – kluci: Jan Vaculík 0:57

Děti 7 – 9 let (300 metrů) – holky: Veronika Zapletalová 1:06

Děti 10 – 14 let (600 metrů) – kluci: Matouš Mudrák 1.42

Děti 10 – 14 let (600 metrů) – holky: Julie Slámová 2:05